瓜地馬拉巴士墜深谷 至少15人死、19人傷

[NOWnews今日新聞] 中美洲國家瓜地馬拉27日發生重大交通事故，一輛客運巴士在該國西部泛美公路（Inter-American Highway）墜落深谷，造成至少15人死亡、19人受傷。

根據路透社報導，據瓜地馬拉當地消防部門表示，「這起交通事故共有15人罹難，分別為11名男性、3名女性及1名未成年人。」消防部門發言人阿馬多（Leandro Amado）並補充說，約有19名傷者已被送往事發現場附近的醫院。

這起墜谷事故發生在索洛拉省（Solola）境內泛美公路（Pan-American Highway）中美洲段（Inter-AmericanHighway）172至174公里處。該地區以濃霧著稱，常會導致駕駛人的視線能見度大幅降低。

目前尚不清楚這起巴士事故原因。從社群媒體的照片上可以看到，巴士翻覆到深谷當中，外型幾乎全毀，以及消防員努力搶救乘客。

