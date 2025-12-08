瓜地馬拉市長「聖誕遊行遭槍擊」身亡 直播拍下全過程

瓜地馬拉馬薩瓜（Masagua）市長納爾遜·馬羅金（Nelson Marroquín）參與聖誕遊行時遭不明槍手襲擊。圖／翻攝自X

瓜地馬拉再度傳出暴力事件，馬薩瓜（Masagua）市長納爾遜·馬羅金（Nelson Marroquín）於當地時間6日晚間在奧貝羅村（Aldea Obrero）參與聖誕遊行時遭不明槍手襲擊，最終不治身亡。該事件震驚全國，政府已承諾展開全面調查。

根據外媒報導，瓜地馬拉全國市政協會（ANAM）的消息，38歲的馬羅金市長當時正在聖誕慶祝活動中向社區孩童發放玩具，卻於晚間7時50分左右在經過「埃爾馬諾·佩德羅巷」時遭到槍擊。他在被緊急送往埃斯昆特拉國家醫院途中因傷勢過重死亡，其保鑣亦受傷，目前仍在治療中。總統貝爾納多·阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）隨即於社群媒體上譴責此案，稱這是一場「卑鄙的襲擊」，並指示內政部必須查明兇手身分、將其繩之以法。

公共檢察院（MP）表示，波多聖荷西市檢察官辦公室已接手調查，並在案發現場尋獲三枚彈殼與一顆子彈，現已送往國家法醫科學研究所進行彈道比對。檢方也於凌晨時間調取周邊監視器影像並進行相關人士訪談，以釐清案情。為確保後續儀式安全，檢方與國家民警已加強市長守靈與葬禮的維安措施。社群媒體上也流傳多段事發前後的影片，顯示現場在槍擊後一度陷入混亂。

瓜地馬拉近年暴力事件高漲，根據國家經濟研究中心統計，該國2025年兇殺率已上升至每10萬人17.65起，逾全球平均兩倍。僅在10月份，就曾有20名幫派成員越獄，引發外界對政府治安能力的強烈質疑。目前多個市政當局對馬羅金市長罹難表達哀悼，並呼籲政府加大力度遏制暴力，還給地方社區安全。



