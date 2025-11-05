瓜地馬拉水患發放 走訪四村近百戶

中美洲國家瓜地馬拉，大雨災情嚴重，多處山區坍方，慈濟與政府聯手勘災，發放物資。

車頭一樣大的石塊看起來驚心動魄，道路像被刨過一樣坑坑窪窪，勘災車小心踩油門試探前進。瓜地馬拉雨季後，西南部的聖巴巴拉市傳出災情，慈濟與市府團隊組成勘災團，到附近深山進行勘查。

居民慣用鐵皮蓋房，泡水後主體生鏽，看上去岌岌可危，勘災同時也發放救急物資，但照片中居民的眉宇之間，卻透露對未來不確定性的憂愁。

部分地區由於水壩溢流，已汙染到飲用井水，災後傳染病問題令人憂心忡忡。慈濟打算持續發動急難救助，希望把民生衝擊降至最低。

