瓜地馬拉泛美公路段1輛客運墜谷 至少15死19傷

（中央社瓜地馬拉市27日綜合外電報導）瓜地馬拉當局今天表示，1輛客運巴士在西部的索洛拉省（Solola）行駛在泛美公路中美洲段時墜入深谷，造成至少15人喪生、19人受傷。

路透社報導，這起事故發生在泛美公路（Pan-American Highway）中美洲段（Inter-American Highway）172至174公里處，這個路段常有濃霧影響駕駛人視線。

當地消防局發言人阿馬多（Leandro Amado）告訴媒體記者：「已有15人死於這起交通事故，包括11男3女和1名未成年人。」他還說約有19名傷者被送往附近醫院。

消防當局今天一早在社群媒體發布的照片可見深谷中的巴士殘骸，以及消防員努力搶救乘客。（編譯：張正芊）1141227