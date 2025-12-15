瓜地馬拉爆武裝組織襲軍警 總統宣布2城鎮緊急狀態

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛表示，「我們已發佈第12025行政命令，宣告緊急狀態的地區包括納瓦拉和聖卡塔里納伊斯塔瓦坎，都位於索洛拉省境內。」

瓜地馬拉西南部的索洛拉省，居民以馬雅原住民為主，其中納瓦拉當地屬於所謂的基切族，而多年來與納瓦拉紛爭不斷的聖卡塔里納伊斯塔瓦坎，原本也屬於納瓦拉的一部份，但從1998年之後獨立成為另一個城鎮，雙方對於土地所有權與邊界劃分，不斷出現矛盾。

阿雷瓦洛指出，橫行當地的犯罪組織，經常利用族群矛盾煽動暴力，藉此逼迫軍警退出而掌握實權，以利黑幫進行武器與人口走私，乃至於販毒等行為。

廣告 廣告

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛指出，「這次的事件，兩個城鎮間並無衝突，也就是並非哪個城鎮去攻擊另一個，而是犯罪組織蓄意攻擊特定軍事哨站。」

但就在政府宣佈緊急狀態的同一日，納瓦拉當地舉行盛大的葬禮，地方官員宣稱中央政府協助對立的另一族群，攻擊並殺害納瓦拉居民。

納瓦拉鎮鎮長瓜查吉表示，「這次有13個人喪生，他們在昨（13）日遭人突襲和虐待，並被軍方直升機射殺。」

瓜地馬拉因為鄰近墨西哥，也同時瀕臨加勒比海與太平洋，成為販毒集團重要的轉運站之一。橫行拉丁美洲和美國洛杉磯等地的跨國幫派，包括MS-13、18街等等，都涉足以瓜地馬拉為路線的走私販毒行為。

但這次事件，中央與地方官員的描述南轅北轍，甚至相互矛盾，真相究竟如何還有待釐清。