瓜地馬拉監獄人質事件落幕 總統宣布30天緊急狀態打擊幫派

瓜地馬拉總統18日宣布全國進入30天的緊急狀態，以打擊犯罪集團。此前，當局指控這些組織殺害了8名警察，並在3所監獄挾持人質。

這些殺戮事件發生在瓜地馬拉首都及其周邊地區，此前一天，隸屬於這些幫派的囚犯在全國3所監獄挾持了46名人質，要求將其被關押的幫派領導人轉移到安全級別較低的監獄。

總統阿雷巴洛(Bernardo Arevalo)表示，當局已於18日奪回了3所監獄的控制權。

數小時前，瓜地馬拉警方宣布，8名員警「在值勤時遭到罪犯殺害」。

廣告 廣告

內政部長維列達(Marco Antonio Villeda)在一場記者會上表示，殺戮行動是「恐怖分子為了報復瓜地馬拉政府對其採取的行動」而實施。

他說，另有10名警察在報復性攻擊中受傷，一名疑似為黑幫成員喪命。

18日晚間，阿雷巴洛下令全國進入為期30天的緊急狀態，以對抗黑幫組織，該命令立即生效。

此一措施必須經過反對黨控制的國會批准，這將暫停國會權利，並允許在沒有法院命令的情況下逮捕和訊問個人。

國會主席、反對派領導人康崔拉斯(Luis Contreras)呼籲團結一致，共同面對該國史上「最痛苦和最具挑戰的時刻之一」。

美國駐瓜地馬拉大使館建議其工作人員就地避難，避免前往人群聚集地，同時瓜地馬拉政府宣布，學校19日將關閉。 (編輯:柳向華)