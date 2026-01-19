瓜地馬拉監獄暴動7警殉職 全國進入緊急狀態30天

台灣友邦瓜地馬拉17日傳出監獄暴動，多名幫派份子展開協調攻擊，攻佔國內三座監獄，並挾持了46名人質，安全部隊在18日成功控制暴動的三座監獄，不過隨後疑似幫派成員在城市周邊發起報復行動，導致至少7名警察身亡、10多人受傷，目前幫派首腦已經被逮，人質也全部營救成功，不過該國總統宣布，全國進入長達30天的「緊急狀態」，期間將對黑幫組織展開嚴厲打擊。

據《路透社》報導，瓜地馬拉當局指出，這起暴動是由「18街黑幫（Barrio 18）」所發起，由於集團首腦在獄中的特權被取消，因此協調三所監獄暴動作為威脅，逼迫當局讓步，不過安全部隊迅速展開行動，已經成功奪回監獄控制權，並釋放人質。

不過在暴動平息後，瓜地馬拉市周邊多個地區卻發生以幫派為首的暴力事件，並將警察列為襲擊目標，疑似是為了報復警方奪回監獄，暴力事件一共造成至少7名警察死亡，10名警察受傷，另外還有1名幫派成員也在事件中喪生。

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）隨即宣布，全國正式進入為期30天的緊急狀態，國家將動用警察和軍隊等全部軍事力量，共同打擊幫派暴力。同時要求全國哀悼3天，並強調這些暴動的目的是為了恐嚇安全部隊和民眾，迫使政府放棄打擊黑幫及恐怖行動，「但他們的陰謀不會得逞」。

