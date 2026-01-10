瓜地馬拉福田深耕 濟貧救命推素救心

在拉丁美洲的瓜地馬拉，慈濟志工深耕社區，不僅提供物資援助，更致力於推廣素食。在去年十一月底，志工分別前往偏遠的「丘阿蘭喬市」，為瑪雅族裔的長者送上營養美味熱食；也到「聖荷西比奴拉市」，為貧戶發放基本生活物資與津貼。

瓜地馬拉的丘阿蘭喬市的老人活動中心裡，廚房充滿歡樂。由於生態遭到破壞，波及到農業，居民生活長期遭遇困境。慈濟志工自 2024 年起，在此舉辦推素活動。菜單有馬鈴薯泥、胡蘿蔔煮花椰菜與茶葉蛋。

丘阿蘭喬市府人員 奧多：「如果覺得不好吃，那麼慈濟以後就不再提供熱食。」

鏡頭轉到聖荷西比奴拉市，24 戶居民，正聚精會神地觀看「證嚴法師說故事」。

慈濟志工 張慈燃：「上人今年大約九十歲，但是每天都很忙，為了生活在艱困中的人操心，他常說要我們幫助需要幫助的人，你們要記住慈濟。」

這場活動是針對貧戶的發放，除了大米、通心麵等基本糧食，每戶還領取約台幣8百多塊的津貼。

慈濟照顧戶：「慈濟基金會給我，每個月的經濟上的幫助，和對我兒女們的關懷和祝福，我也祝福慈濟基金會的志工們。」

慈濟不僅緩解了當地的家計壓力，讓學童能安心唸書 ，更重要的是提升了心靈的正能量。

