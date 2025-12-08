瓜地馬拉聖誕遊行「鎮長遭槍擊身亡」！ 生前直播畫面曝光

瓜地馬拉聖誕遊行「鎮長遭槍擊身亡」。（圖／翻攝自臉書／Nelson Marroquin）

瓜地馬拉南部埃斯昆特拉省馬薩瓜鎮（Masagua）38歲鎮長馬洛金（Nelson Luciano Marroquín）6日晚間在當地奧貝羅村（Aldea Obero）參加聖誕遊行時遭遇槍擊，經搶救無效不幸身亡。事發前，他還透過臉書進行直播，紀錄下生前最後身影。

綜合外媒報導，馬洛金6日在臉書進行長達25分43秒的直播，當中與太太一同在村莊的土路間前行，邊走邊向民眾問候、微笑寒暄，現場伴隨著當地傳統隊伍的音樂，氣氛熱鬧。未料，遊行進行中突發槍擊案件，救護人員到場時鎮長已重傷，隨即將他送往埃斯昆特拉國家醫院，但因多處中彈傷勢嚴重，進入急診後宣告不治，其一名隨扈亦受傷。

事後流出的影像與直播的歡樂氣氛形成強烈對比，多名婦女在地上扶住滿身是血的鎮長，現場一片慌亂與哭喊。瓜地馬拉全國市政協會（ANAM）會長西耶羅（Sebastián Siero）在X上表示：「馬薩瓜與瓜地馬拉失去了一位好鎮長。」並呼籲中央政府遏止暴力升溫，「不要再有勒索與謀殺。」

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）也公開譴責，強調已指示內政部長採取立即行動追緝兇嫌，並投入所有資源壓制暴力。

瓜地馬拉檢方7日表示，此案由聖荷西港（Puerto San José）地方檢察署主導調查，確認槍擊於6日晚間約19時50分發生。當時鎮長正在巷道「Hermano Pedro」發送玩具，與妻子同行時遭槍手開火。

檢方指出，現場共尋獲3個彈殼與1顆彈頭，已封存送交國家法醫科學研究院進行彈道鑑定。此外，調查人員開始提取監視錄影，並已訪談相關證人，以強化辦案方向。

馬洛金於2023年以Vamos黨籍當選鎮長，長期積極參與地方活動，他的死亡震撼全國政壇與地方社群。檢方也已與國家警察協調，針對鎮長的靈前致意與後續葬禮加強維安，以確保程序順利與民眾安全。

