瓜地馬拉西部爆武裝衝突 總統宣布2城市進入緊急狀態

瓜地馬拉總統阿雷巴洛(Bernardo Arevalo)14日表示，他宣布兩座西部城市進入緊急狀態，一天前，武裝分子攻擊了一處軍事據點和一間警察局、中斷道路並挾持公車，導致至少5人身亡。

阿雷巴洛犯罪幫派試圖迫使安全部隊撤離，以接管這個地區。阿雷巴洛說，他的政府將加強安全措施。

索洛拉省(Solola)的納瓦拉市(Nahuala)和聖卡塔里納伊斯塔瓦坎市(Santa Catarina Ixtahuacan)的緊急狀態將持續15天。這是阿雷巴洛政府首次宣布緊急狀態。

阿雷巴洛說：「索洛拉省和我們國家的安全正處於關鍵時刻。」

阿雷巴洛展示了13日的影片和照片，一些武裝分子身穿迷彩服，帶著安全帽與防彈背心，攜帶大口徑武器，在距離繁忙主要街道只有幾個公尺的地方開火和尋求掩護。

阿雷巴洛指出，這個犯罪集團涉及勒索和販毒，對當地社區構成威脅。阿雷巴洛說：「這些社區不會孤立無援。」

瓜地馬拉內政部長維雷達(Marco Villeda)表示已有5人死亡。國家民事警察(National Civil Police)13日表示有6人死亡，包含1名士兵。

這起事件據稱是在11日爆發，武裝分子攻擊了軍事據點，導致4人受傷。

這兩座城市數十年來一直針對水源和地方道路的所有權發生爭端，這些徵段已經導致數十人死亡。

阿雷巴洛說：「在這起事件中，社區之間並沒有發動攻擊。這是對軍事據點的蓄意與針對性攻擊。」

緊急狀態限制了露天聚會、公共示威與舉辦活動的權利。它允許以武力解散任何未經授權的集會、團體與公共示威，特別是涉及武器的武力與暴力行為的活動。

緊急狀態也限制會影響人員自由移動與公共服務的抗議活動，這些活動可以被強制解散，並限制攜帶武器的權利。 (編輯:柳向華)