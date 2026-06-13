將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

瓜地馬拉諾貝爾和平獎得主 Rigoberta Menchu 接受法新社（AFP）專訪時指出，「毒梟恐怖份子」一詞已被武器化，如同過去的「共產主義者」一樣，成為拉美政府打壓左翼反對派的「煙幕彈」。

現年67歲的原住民維權人士 Rigoberta Menchu，曾在瓜地馬拉內戰中失去多位家人。她指出，在1970至1980年代，拉美六個獨裁國家在美國默許下，展開消滅左翼對手的「禿鷹行動」（Operation Condor），當時無數人因被貼上「共產主義者」標籤而喪命。如今，「毒梟恐怖份子」的指控只是換湯不換藥的舊把戲。

廣告 廣告

儘管國際局勢動盪，Menchu 仍對聯合國（UN）調停衝突的能力抱持希望。她坦言聯合國確實存在缺陷，但「這是我們唯一擁有的組織」，在人工智慧（AI）加劇戰爭破壞的當下，聯合國的角色依舊無可替代。

此外，Menchu 也對中東局勢表達憂慮，譴責美以對伊朗的軍事行動，並警告科技進步將使戰爭傷亡更加慘重。她同時讚揚古巴人民在面對美國總統川普施壓時，展現出長達近70年的堅韌抵抗精神。

原文出處：瓜地馬拉諾貝爾得主：毒梟恐怖份子成打壓左翼新藉口

本文由AI協作，經編輯審核後發布