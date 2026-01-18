瓜地馬拉黑幫攻佔3監獄 挾持46人對峙軍警

台灣在中美洲的重要友邦瓜地馬拉傳出黑幫攻佔監獄，瓜地馬拉當局於當地時間17日證實，幫派份子發動協調攻擊，成功佔領並控制了國內3座監獄，暴動囚犯共挾持了至少46名警衛跟工作人員當做人質，甚至站在監獄的巡邏塔上不斷觀察，目前瓜地馬拉安全部隊已在監獄外圍拉起封鎖線，隨時準備攻堅，救護車跟消防車也在現場待命。

據《路透社》報導，瓜地馬拉內政部長維列達（Marco Antonio Villeda）表示，這起暴動是由18街黑幫（Barrio 18）發起，由於集團首腦在獄中的特權被當局取消，囚犯們於是協調了三所監獄暴動，目的是為了轉移到另一所監獄，以獲得更好的條件和特殊待遇。不過維列達強調，絕對不會屈服於這種勒索，也不會為了換取他們停止行動而恢復其特權。

廣告 廣告

國際中心／陳毓麟 編撰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

曹世鎬捲黑幫結交風波 宣布退出《劉QUIZ》《兩天一夜》2大節目

新北市刑大爆洩密案！ 副隊長等3人遭檢調搜索帶回偵訊

警破黑幫應召站！救出10少女、查獲11逾期居留泰女