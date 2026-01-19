瓜地馬拉黑幫暴力奪8警命！ 總統祭「全國戒嚴」30天：絕不與罪犯談判

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛宣布，全國進入為期30天的「圍攻狀態」。（翻攝自YouTube@GobiernodelaRepublicadeGuatema）

台灣友邦瓜地馬拉局勢深夜劇變！因不滿政府整肅監獄，當地黑幫近日發動多起暴力恐攻，甚至造成8名警察不幸殉職。總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）於當地時間週日（18日）深夜正式宣布，全國進入為期30天的「圍攻狀態」（Estado de Sitio，性質等同戒嚴），並動員警察與軍隊全力反擊，誓言將惡名昭彰的黑幫組織「送上斷頭台」。

鐵腕奪回監獄控制權：釋放遭挾持人質

根據外媒報導，此次動亂起因於瓜國政府近期針對「Fraijanes II」及「Renovación I」等多處監獄進行強力整頓，試圖斷絕黑幫從獄中指揮外界犯罪。黑幫隨即發動暴動並挾持多名獄警作為人質。經過激烈攻堅，瓜國警方已於週日成功奪回所有監獄的控制權並救出人質，但也付出了多位執法官員不幸殉職的慘烈代價。

全國哀悼三天：總統喊話「要讓罪犯下跪」

為了致敬殉職的8名英勇警員，阿雷瓦洛總統宣布全國降半旗哀悼三天。他在演說中字句鏗鏘地強調：「我要說得清清楚楚：我們絕不與罪犯談判，更不容忍恐怖活動。在法律與正義之劍下，我們要讓這些黑幫下跪！」他呼籲國民團結一致，共同對抗長期腐蝕國家的黑幫勢力與背後的腐敗結構。

戒嚴限制與生活影響：週一停課一天

儘管進入「圍攻狀態」，阿雷瓦洛總統承諾此措施僅針對打擊有組織犯罪與恐怖行動，不會干預公民的日常活動、公私立機構運行或政治進程。然而，為確保安全，瓜國政府已下令全國於週一（19日）預防性停課一天，隨後視情況恢復。

更多鏡週刊報導

陳文茜罹癌抗病打類固醇！全身插滿8針笑看「太陽餅臉」 仍堅持錄節目

中國遊客無視封山季！強登富士山 「上得去下不來」出動救難隊深夜救援

愛雅不忍了！懷孕8月遭毒舌網咒「一屍兩命」 挺大肚奔警局：為孩子守住界線