瓜地馬拉3監獄同時暴動 挾46人質含獄警與心理醫師

中美洲國家瓜地馬拉的安全部隊，17日正努力奪回3座監獄的控制權，此前囚犯暴動，挾持了至少46名人質，官員則將這起事件歸咎於幫派成員要求獲得更多特權。

瓜地馬拉內政部長維列達(Marco Antonio Villeda)在一場記者會上表示，截至17日下午，尚未有任何人質傷亡通報。一名監獄官員表示，人質多為獄警，但也包括一名心理學家。

維列達表示，囚犯們協調了3所監獄的暴動，他稱暴動是由「18街」(Barrio 18)幫派策畫，暴動原因是其領導人要求轉移到另一所監獄，以獲得更好的條件和特殊待遇。

一份來自內政部的聲明表示，這次暴動是對該部取消幫派領導人特權舉措的「直接反應」。

維列達說：「我不會與任何恐怖組織達成任何協議。我不會屈服於這類勒索，也不會為了換取他們停止行動而恢復他們的特權。」

位於瓜地馬拉南部埃斯昆特拉地區(Escuintla)的「更新1號」(Renovacion 1)最高安全級別監獄，警察和士兵在監獄週圍組成了警戒線，救護車與消防車則在旁待命，以備不時之需。

囚犯們一些穿著連身囚服，但大多數人穿著背心短褲，臉上戴著用衣服臨時做成的面罩，在監獄的巡邏塔上俯瞰著這一切。

一名戴著面罩的囚犯隔著鐵絲圍籬表示，他們在監獄裡並不安全，要求移監。

他說：「他們甚至無法保障他們自己的安全，怎麼能保障我們的安全？」他指的是監獄當局。

雖然瓜地馬拉以前也發生過獄警被挾持為囚犯的事件，但這次埃斯昆特拉暴動涉及的人質人數，明顯比以往的事件多。