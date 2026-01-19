瓜地馬拉3監獄大暴動 黑幫領袖遭逮後又爆多起襲警

大批全副武裝的鎮暴警察，進駐挾持人質的監獄。我國友邦瓜地馬拉週六（17日）傳出有3處監獄的囚犯，挾持了45名獄警和1位心理學家。當局隨即派出安全部隊展開反制，成功將人質救出。這場暴動的起因，是獄中幫派不滿，政府拒絕將他們的首腦轉移到低戒備監獄。

然而就在警方重新取得控制權，再度逮捕帶頭作亂的黑幫頭目後，瓜國各地隨即傳出多起攻擊警方的事件。

瓜地馬拉內政部長維列達表示，「我們逮捕了7名幫派成員，他們是在發動襲擊前後被捕，此外還有1名黑幫份子被擊斃，他在襲擊我們的警員後，被警方出於自衛擊斃。」

外電畫面顯示，南部城市比亞努埃瓦的司法中心外，就有2名員警遭遇槍擊，救援人員趕到現場就地進行CPR，最後仍然傷重不治。總計這些報復行動，造成7名警察死亡，10人受傷。

為了打擊囂張的幫派暴力，瓜國總統斷然宣布進入為期30天的緊急狀態。

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛指出，「因此我決定從今天起，在全國實施為期30天的緊急狀態，目的在保障公民的安全，同時使我們能夠動用國家全部力量，特別是民防警力和國家軍隊，打擊幫派，防止恐怖犯罪。」

瓜國總統雖然強調，緊急狀態不會影響民眾的正常生活，但教育部長以安全為由，下令週一全國各級學校停課。而美國駐瓜地馬拉大使館也發布警告，要求人員就地避難。