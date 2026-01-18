瓜地馬拉3監獄大規模暴動！至少46人遭挾持 內政部長強硬拒談判

瓜地馬拉3所監獄於週六爆發大規模囚犯暴動，至少46人遭挾持為人質。（示意圖／翻攝自Pixabay）

瓜地馬拉3所監獄於週六爆發大規模囚犯暴動，至少46人遭挾持為人質，多數為獄警，另包括1名心理學家。事件引發當局高度警戒，安全部隊已全面進駐監獄周邊，確保局勢不再擴大。不過，當地政府態度強硬，拒絕與犯罪組織進行任何形式的談判。

綜合外媒報導，瓜地馬拉內政部長比列達（Marco Antonio Villeda）在記者會上表示，目前未接獲人質傷亡通報，當局正密切關注情勢發展。他指出，此次暴動疑似由惡名昭彰的「巴里奧18幫」幕後策劃，目的在於向政府施壓，要求改善監獄條件。

據了解，該幫派首領近期申請轉往其他監獄服刑，希望獲得較佳待遇，相關要求未獲批准，成為引爆動亂的主因之一。比列達強調，政府不會向暴力行為低頭，也不會與犯罪組織進行任何形式的談判。

他表示，「我不會與任何恐怖組織交易，也不會屈服於勒索，更不可能為了平息暴動而恢復其特權。」比烈達並指出，雖然瓜地馬拉過去曾發生獄警遭挾持的案例，但此次人質人數遠高於以往，顯示事態相當嚴重。

內政部表示，包含軍方在內的安全部隊已全面控制監獄外圍，並封鎖相關區域，以防暴動外溢影響周邊社區。目前當局正設法恢復監獄秩序，同時以確保人質安全為首要目標，相關行動仍在持續進行中。

