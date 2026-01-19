瓜地馬拉3監獄暴動！挾持46人質、7警殉職

▲瓜地馬拉17日發生幫派組織「18街區」發起監獄暴動事件，首都及附近區域也發生針對警察的攻擊事件。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美洲友邦瓜地馬拉17日三座監獄同時發生囚犯暴動，共46名人質被挾持，維安部隊已重新控制監獄，但首都及周邊也有幫派發起針對警察的攻擊事件，造成7名警察死亡、10名警察受傷。

據路透社報導，瓜地馬拉17日清晨有3座監獄發生同時暴動，內政部長維列達（Marco Antonio Villeda）表示，暴動是幫派組織「18街區」（Barrio 18）策劃，原因是幫派首領「狼王（El Lobo）」杜皮（Aldo Duppie）想要移監，以獲得更好的待遇和環境條件，才策動這場暴動。

廣告 廣告

囚犯在三座監獄同時發起暴動，挾持46名人質，其中多為獄警，還有一名心理師。維列達強調，絕對不會與任務和恐怖團體談判，也不會與脅迫妥協，更不會為了制止監獄暴動，恢復某些囚犯的特權。

內政部表示，包含軍方在內的維安部隊目前已完全掌控事發地點，解救數十名人質、重新控制關押杜皮的監獄。上週末，首都及其周邊地區同時爆發了針對警察的攻擊事件，造成至少7名警察死亡，另有10名警察受傷。

總統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）稱，這是幫派為報復警察奪回監獄的報復，一名幫派成員也在暴力事件中喪生，「這些謀殺案的目的是恐嚇安全部隊和民眾，讓我們放棄打擊黑幫及其恐怖統治。但他們的陰謀不會得逞」。

阿雷瓦洛18日也宣布進入為期30天的戒嚴狀態，他表示這將使國家動用全部力量，包括警察和軍隊，打擊幫派暴力。據該國法律，戒嚴狀態可以暫時限制或中止公民自由，並擴大安全部隊的權力以應對公共秩序受到的威脅。

18街區已經瓜地馬拉及美國列為恐怖組織，目前正在服刑的首腦「狼王」杜皮，總刑期約2000年，妻子是瓜地馬拉前第一夫人桑德拉·托雷斯（Sandra Torres）的侄女，托雷斯曾在三次總統選舉中位列第二，最近一次是在2023年輸給了阿雷瓦洛。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

老公寓慶生趴「地板坍塌」30人急墜！1人心跳驟停、5人遭埋

智利變煉獄！森林大火吞噬250棟房、釀18死 2地區進「災難狀態」

川普祭「關稅大絕」逼賣格陵蘭！美財長曝關鍵原因：歐洲人會醒悟