瓜奈里家族名琴首度登場 奇美博物館「提琴音樂饗宴」2026聚焦超凡之音

▲「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴，首次集結瓜奈里家族三代共７把傳世名琴，呈現製琴家族工藝的完整傳承與突破。奇美博物館提供

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】如果您熟悉史特拉底瓦里名琴，與其齊名卻風格迥異的「瓜奈里」名琴，正是另一位不可忽視的製琴巨擘。奇美博物館「提琴音樂饗宴」繼阿瑪蒂、史特拉底瓦里名琴輪番登場後，2026年首度以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的瓜奈里家族為主題，集結耶穌．瓜奈里最具代表性的作品「奧雷．布爾」在內共11把傳奇名琴，橫跨瓜奈里家族與對其影響深遠的布雷西亞學派，從獨奏、重奏到弦樂八重奏，展開一場難得一聞的名琴音色對話。音樂會將於3月21日、22日分別於臺南與臺北登場，並自1/8日起正式開放購票。

▲「大提琴家楊依禕，將在奇美提琴音樂饗宴「瓜奈里家族．超凡之音」演出。圖- Raymond Huang 攝影

義大利克里蒙納製琴學派三大家族中，史特拉底瓦里以比例精準、音色均衡聞名，而瓜奈里家族則以自由奔放、充滿張力的聲學與美學風格，開啟提琴音色的另一種可能。家族創始人安德烈．瓜奈里師承阿瑪蒂家族，在嚴謹工法基礎上發展出更具氣勢與個性的製琴語彙。19世紀傳奇小提琴家帕格尼尼的推崇，更使瓜奈里名琴聲名大噪，成為無數演奏家夢寐以求的逸品。家族第三代的朱塞佩．瓜奈里．耶穌，因琴標上標記「IHS」與十字架而得名，被譽為「史特拉底瓦里之後最偉大的製琴師」，其作品音色明亮、聲量飽滿且富有磁性，被視為瓜奈里家族製琴風格最成熟的代表，也將家族推向巔峰。

▲「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴，由奇美首席提琴顧問鍾岱廷擔任名琴導聆，帶您一窺名琴故事。奇美博物館提供

奇美博物館擁有全球最具系統性的提琴收藏，本次音樂會集結11把傳世名琴同臺演出，其中包含7把瓜奈里家族名琴，完整呈現其製琴工藝在世代傳承中不斷突破、逐步走向成熟的歷程。最受矚目的包括耶穌．瓜奈里三把代表作，尤其是其生涯最後遺作「奧雷．布爾」，堪稱全場焦點；此外，第二代朱塞佩．瓜奈里於1706年製作、別名「帕格尼尼」的小提琴，也將於舞台上重現，這正是帕格尼尼早年曾持有的名琴之一。節目亦納入布雷西亞學派四把珍稀名琴，包括先驅皮瑞奇諾．米凱利的中提琴，以及馬吉尼的中提琴與兩把大提琴作品，其中馬吉尼的大提琴全球已知僅存六把，其厚實深沉的音色與結構特色，不僅展現布雷西亞學派獨到美學，也突顯其對耶穌．瓜奈里製琴風格的深遠影響。

該場音樂會曲目規劃緊扣名琴與音樂家的歷史連結，特別挑選作曲家曾經持有的名琴，演奏其代表作品。例如以帕格尼尼曾擁有的同名小提琴，詮釋其炫技名作《女巫舞曲》；而耶穌．瓜奈里最後遺作「奧雷．布爾」，則演奏挪威小提琴大師奧雷．布爾的抒情作品《孤獨時刻》。節目亦涵蓋維尼奧夫斯基與易沙意的二重奏，以及多首重奏作品，帶領觀眾細細品味瓜奈里家族音色的層次演進。下半場壓軸為孟德爾頌降E大調弦樂八重奏，透過瓜奈里狂放且具穿透力的音色，結合布雷西亞學派厚實深沉的低音，交織出如交響曲般壯闊的聲響，為整場演出畫下燦爛句點。

演出當中，奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷將親自分享名琴故事與製琴祕辛，並由資深導聆人吳毓庭深入解析樂曲脈絡。演出陣容邀集小提琴名家魏靖儀，攜手許軒豪、范翔硯、鄧名君、蔡士賢、林倢伃、上地彩門、楊依禕等國內優秀提琴家，以及鋼琴家王佩瑤同臺演出，結合名琴、名家、名曲與專業導聆，為樂迷帶來震撼感官的音樂饗宴。

「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴將於3月21日下午2時在臺南奇美博物館奇美廳演出，3月22日下午2時移師臺北誠品表演廳。門票自1月8日中午12時起於OPENTIX兩廳院文化生活開賣，票價為1,300、1,800、2,800、3,300及3,800元，即日起至2月28日止另推出早鳥75折優惠。更多活動詳情請上奇美博物館官網查詢。