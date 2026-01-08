「瓜奈里家族．超凡之音」 11把傳世名琴齊聚奇美博物館

奇美博物館2026年推出重量級音樂企劃「瓜奈里家族．超凡之音」，首度集結瓜奈里家族與布雷西亞學派共11把傳世名琴同臺亮相，透過音樂會與導聆形式，帶領觀眾深入探索提琴製作史上最具代表性的聲音風格，重現18世紀義大利提琴藝術的巔峰時代。音樂會將於3/21、3/22在臺南與臺北兩地演出，1/8起開放購票。詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

↑圖說：「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴，首次集結瓜奈里家族三代共７把傳世,名琴。（圖片來源：奇美博物館提供）

瓜奈里家族與阿瑪蒂、史特拉底瓦里並列為義大利製琴三大家族，其音色張力與個性鮮明，長年深受頂尖演奏家青睞。本次音樂饗宴除展出多把極具歷史價值的名琴，更透過現場演奏，讓觀眾親耳感受不同製琴師筆下的聲音差異，呈現名琴不只是文物，更是活著的藝術。

奇美博物館表示，此次策展不僅是名琴數量上的突破，更希望藉由實際演奏，讓觀眾理解製琴工藝如何影響音色表現，進一步連結歷史、工藝與音樂詮釋之間的關係。活動特別邀請國際級音樂家參與演出，透過不同曲目安排，展現瓜奈里家族名琴在音量、層次與情感表現上的獨特魅力。

↑圖說：奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷於提琴工坊中展示館藏名琴，透過實體名器與專業導聆，帶領觀眾深入理解瓜奈里家族的製琴工藝與聲學特色。（圖片來源：奇美博物館提供）

此外，音樂會亦結合專業導聆與工藝解析，由奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷深入解說瓜奈里家族的製琴特色與聲學美學，讓觀眾不僅「聽見」名琴，也能「理解」名琴背後的製作哲學與歷史脈絡。

奇美博物館指出，「瓜奈里家族．超凡之音」不只是音樂演出，更是一場橫跨三百年提琴文化的聲音之旅，期盼透過名琴與演奏家的交會，讓更多民眾走進古典音樂的深層世界，感受提琴藝術歷久不衰的魅力。

