瓜瓜園與新化公所簽訂救災支援協定

「瓜瓜園」企業與新化區公所簽訂救災支援協定。

（記者黃文記攝）

記者黃文記∕新化報導

新化在地企業「瓜瓜園」與新化區公所於十九日簽訂避難收容民生物資供應支援協定，發揮企業社會責任，未來將無償提供營養健康的地瓜酥讓災民收容時解饑，一同加入災害防救體系。

近年來全球氣候暖化及變遷愈趨劇烈，暴雨、颱風、地震等天災地變侵襲各地時有所聞，公部門除了平時加強宣導各項防災資訊外，亦備妥災害防救應變機制，做好相關整備工作。新化區公所為擴充避難收容處所的收容量能及強化災時物資緊急調度供應效能，今年除了與「晉生護理之家」簽訂緊急收容安置支援協定，亦與「永和豆漿」、「清水宴席」等熟食餐飲業者續約，提供受災民眾三餐溫飽。

廣告 廣告

更考量災害發生時面臨缺水、停電等困境以致無法烹煮，新化區公所特地與「瓜瓜園企業股份有限公司」洽談並簽訂支援合約，滿足災民不同時段可拆封即食之需求，讓民眾在災害期間能獲得妥善照顧。

新化區長李義隆表示，防災、救災結合社區及民間資源相當重要，事前有更周延的防災準備及規劃，災害發生時才能將受損程度減至最低。透過這次簽約行動來拋磚引玉，期許未來有更多民間企業可以加入防災團隊，公私協力共同守護居民健康安全。