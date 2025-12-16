瓣膜異常3大症狀莫輕忽！ 醫提醒：護心6大關鍵要牢記





【NOW健康 詹舒婷／台南報導】心血管疾病多年來名列國人10大死因前段班，不僅常在毫無預警下奪走生命，更與腦血管疾病、糖尿病及腎臟病密切相關。為提升民眾對心臟保健的認識，安南醫院醫療副院長、微創血管介入中心主任、心臟外科主任、開刀房主任陳偉華醫師受邀主講衛教專題，從臨床角度深入解析心臟疾病的警訊、風險因子與預防關鍵，帶民眾一起「守護心臟健康」。



別讓心臟負擔超載！血管變窄、變硬或堵塞 恐使心臟運作受阻



陳偉華醫師指出，根據去年國人10大死因統計，心臟疾病依然位居第2名，並與腦血管疾病、糖尿病、腎臟病緊密相關。這些疾病有一個共通特徵──都會讓血管功能變差，使心臟必須越跳越費力，長期下來負擔愈來愈重。

心臟雖然僅約300公克，卻要負責將血液打到全身長達近6萬英里的血管，就像一台24小時不停運轉的機器。只要血管變窄、變硬或是堵塞，運作就會受阻，後果都可能相當嚴重。



陳偉華醫師說明，隨著年紀增長與代謝下降，三高與腰圍增加都會加重心臟負擔。許多人到了40、50歲，才驚覺血壓開始偏高，或是血糖開始波動，健檢報告上也可能顯示三酸甘油酯或膽固醇過高，甚至腰圍愈來愈難控制。這些狀況都屬於代謝症候群，不僅增加心臟負擔，也同步提高中風、大腦疾病及腎臟問題的風險。



此外，抽菸更是心血管疾病的頭號殺手。許多人以為抽菸只是傷肺，但實際上最常造成的危害是血管阻塞。菸品中的毒物會直接損傷血管內皮，使血液更容易凝結、形成斑塊。全球每年約有600萬人死於菸害，平均每6秒就有1人因而喪命。



血糖長期偏高會形成粥狀斑塊 流向腦部恐致中風、流向心臟則心肌梗塞



陳偉華醫師進一步解釋，糖化血色素（HbA1c）則是最能反映血糖控制情況的指標。不少民眾聽到要抽血，就開始節食，以為只要抽血前幾天少吃甜食就能「應付檢查」，但事實上，糖化血色素反映的是過去2至3個月的平均血糖水平，短期節食無法改變結果，當然也騙不了醫師。



一般建議理想的標準值應低於6%，至少要控制在7%以下。如果糖化血色素長期偏高，高血糖會慢慢侵蝕血管，形成黏稠、黃色的粥狀斑塊，使血管變窄。一旦斑塊破裂、若流向腦部則可能引發中風；流向心臟則可能造成心肌梗塞。糖尿病的影響不僅限於心血管，也可能引起視力模糊、手腳麻、腎臟病及傷口不癒合，影響範圍非常廣泛。





▲陳偉華醫師提到，若出現喘、暈、胸悶等心臟瓣膜異常症狀，務必盡早就醫；重度主動脈瓣狹窄未治療恐在2至3年內大幅增加死亡風險。（攝影／蔡馥年）



瓣膜異常3大症狀莫輕忽 若未及時治療2至3年內死亡風險極高



陳偉華醫師提到，心臟瓣膜也會隨著年齡退化，因此如果出現喘、暈或胸悶等症狀，千萬不要拖延就醫。心臟共有四個瓣膜，其中最常出問題的是主動脈瓣與二尖瓣。瓣膜異常主要有3種狀況：



1.狹窄： 瓣膜像門變硬打不開，血液無法順利流出。

2.閉鎖不全（逆流） ：血液回漏到心房，使心臟越跳越累。

3.脫垂： 瓣膜向上鼓起，造成胸悶、悶痛或心悸。



尤其是重度主動脈瓣狹窄，在高齡族群中相當常見且非常危險。陳偉華醫師提醒，若出現以上3大症狀，務必及早就醫：走路或爬樓梯容易喘很吃力、突然暈倒，以及胸悶或胸痛。研究顯示，重度狹窄一旦出現症狀，若未及時治療，2至3年內死亡風險極高。



心臟問題多半「沉默」累積 保護心臟的關鍵在於回歸最基本的生活習慣



陳偉華醫師加強宣導，如果近期出現以下任一症狀，且持續惡化，務必要及早就醫，切勿輕忽：包括活動後容易喘，胸悶或胸痛、胸部有壓迫感、心跳忽快忽慢，走沒幾步就感到疲累、頭暈或眼前發黑、下肢水腫、體重突然變化等。許多人因工作忙碌或以為症狀輕微而忍耐，但往往等到忍無可忍時，病情都已經變得很嚴重了，治療難度也隨之提高。



最後，陳偉華醫師強調，保護心臟的關鍵在於回歸最基本的生活習慣。再華麗的口號也比不上幾件簡單卻重要的事：



1.戒菸並避免二手菸。

2.控制血壓、血糖、血脂。

3.維持健康的飲食（少油少鹽、多蔬果、避免來路不明生食）。

4.保持規律運動，循序漸進。

5.作息正常，減少壓力。

6.定期健康檢查，尤其是50歲以上，更要重視心臟超音波檢查。



此次健康講座內容深入淺出，幫助民眾理解心臟疾病的風險與預防策略。陳偉華醫師也呼籲，心臟問題多半「沉默」累積，唯有及早監測與正確的生活習慣，才能降低罹病與猝死風險，守護自身與家人的健康。



# 首圖攝影／蔡馥年



