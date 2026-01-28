瓦倫西亞港2025貨櫃量較前一年成長3.41％

根據英國航運相關網站表示，西班牙瓦倫西亞港（Valenciaport）公布，去（二○二五）年貨櫃運輸統計結果，全年貨櫃量達五百六十六萬二千六百六十一TEU，較前一年成長約三點四一％，展現穩健成長趨勢，也強化其作為地中海區域重要物流與服務平台地位。

至於瓦倫西亞港一般貨物量呈現略微下降，在二○二五年總計處理八千零六萬一千九百九十三公噸，較前一年下降約零點七五％，顯示貨櫃貨運持續成為推升整體港務表現的主要動力。

廣告 廣告

在貨櫃進出口細項方面，出口量較前一年增加約五點五六％、進口量則大幅成長十五點五五％，顯示瓦倫西亞港不僅在外銷市場有所斬獲，也吸引更多海外商品進入西班牙及歐洲市場。

瓦倫西亞港的主要國際貿易夥伴依貨櫃量排序，中國大陸排名第一，其次為義大利與美國，三者共同居港區貨流核心國家。今年度整體貨運成長率尤以中國、阿爾及利亞與法國等出現明顯提升，顯示港區與這些市場間的貨貿需求正在加速擴大。

港務機構指出，此一成績強化瓦倫西亞港作為國際貿易及市場供應樞紐角色，對提升區域物流效率及吸引未來更多航線與貨物流向具有正面助益。由於出口與進口雙雙成長，瓦倫西亞港在歐洲與全球供應鏈中的競爭力持續提升。

業界分析認為，儘管全球航運市場面臨多重挑戰，包括供需波動、運價壓力與地緣政治風險，但瓦倫西亞港透過加強港區連通性、提升服務能量及拓展國際航線網絡，有效吸引更多貿易量進出，將有助於未來在更大範圍內鞏固其作為歐洲南部重要貨櫃門戶的地位。

整體而言，瓦倫西亞港在二○二五年表現不僅展現穩健成長，更顯示出貨櫃運輸在全球物流格局中的重要性持續上升。