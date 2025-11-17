瓦城員工抗議公司沒錢給資遣 新北勞工局：雇主若違法最高罰150萬

248251117a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

瓦城泰統餐飲集團規劃把中央廚房搬往桃園中壢，引發不少基層員工不安。今（17）日上午，多名員工前往新北市政府南大門陳情，高舉「有錢開分店沒錢給資遣」、「瓦城集團還我資遣費」等布條，指出遷廠通知過短、資遣費審查標準不夠透明、遷廠補助落差過大，以及被要求簽署「自願離職」等4項問題，希望外界重視，並期盼公司提出明確承諾，避免工作與家庭生活受到更大衝擊。

面對員工訴求，新北市勞工局勞資關係科科長蕭慧敏到場接下陳情，承諾先展開調解程序。若雙方無法達成共識，勞工局後續將發動勞檢，確認勞工是否擁有資遣費請求權，並呼籲企業勿忽略溝通，務必正面處理調動疑慮。

勞工局說明，工作地點調動不能由企業片面決定，必須符合營運必要、勞動條件未出現不利變化等原則。若因遷廠導致通勤距離變長，企業理應提供協助，例如交通工具、工時安排、必要補助，或把增加的通勤時間納入工作時間，讓調動不致破壞勞工與家庭的生活平衡。

勞工局進一步指出，若企業未兼顧上述要求，勞工有權拒絕調動，雇主也不能強迫員工自請離職。勞工若認定調動不符合法令，可依勞基法第14條終止契約，仍屬非自願離職，企業必須依法給付資遣費。若雇主未在期限內發放資遣費，勞工局可開罰30萬到150萬，並公布違規企業名稱。

勞工局透露，上週五已受理兩造調解申請，近期會盡速召開會議，全力守護勞工權益。同時提醒瓦城身為上櫃企業，應展現高度社會責任，提出符合法令又兼顧員工權益的方案，讓遷廠爭議能夠圓滿落幕。

照片來源：新北市政府勞工局提供

