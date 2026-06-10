瓦城天母店「九層塔」農藥超標！四氯異苯腈逾標準10倍
臺北市政府衛生局公布115年4月生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，47件受檢產品中有5件不符規定，不合格率達10.6%，不合格品項涵蓋九層塔、豌豆、紅鳳菜及香菜，各檢出1至4項農藥殘留超標，相關產品均已命令下架。
此次不合格的5件產品中，九層塔共有2件違規，豌豆、紅鳳菜、香菜各1件。其中抽驗自臺北市第二果菜批發市場的九層塔，檢出殺菌劑亞托敏（Azoxystrobin）1.1ppm（標準1.0ppm以下）、賽座滅（Cyazofamid）0.41ppm（標準0.01ppm以下）、普拔克（Propamocarb hydrochloride）11.4ppm（標準10.0ppm以下）、百克敏（Pyraclostrobin）0.47ppm（標準0.01ppm以下），共4項超標。
另一件九層塔樣品抽驗自士林區瓦城泰統股份有限公司天母分公司（非常泰），檢出殺蟲劑亞滅培（Acetamiprid）3.3ppm（標準2.0ppm以下）及殺菌劑四氯異苯腈（Chlorothalonil）20.4ppm（標準2.0ppm以下），其中四氯異苯腈超標達10倍以上。
萬華區第一果菜批發市場抽驗的豌豆，檢出殺蟲劑阿巴汀（Abamectin）0.11ppm（標準0.08ppm以下），以及殺菌劑達克利（Diniconazole）0.03ppm（標準不得檢出）。南港區東新街攤販販售的紅鳳菜，則驗出除草劑莫多草（Metolachlor）0.02ppm（標準0.01ppm以下）。南港區阿一蔬果販售的香菜，檢出殺蟲劑撲滅松（Fenitrothion）0.02ppm（標準0.01ppm以下）。
臺北市衛生局表示，上述不合格產品經追查來源均屬外縣市，已分別移請雲林縣衛生局、屏東縣政府衛生局及花蓮縣衛生局依法處辦。依違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，可依同法第44條第1項第2款，處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代產品來源，則依同法第47條，可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
臺北市衛生局並已通知臺北農產運銷股份有限公司，依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，對違規農友停止供應該品名代號10天，第1次違規錄案加強抽驗，第2次停止供應1個月，第3次則廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨。
臺北市衛生局指出，市面抽驗屬終端管理，惟有落實源頭田間監測，並在產地加強輔導農民正確施用農藥，才能有效減少蔬果農藥殘留問題。販售業者應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，同時將產品外箱來源資訊（如廠商名稱、供應代號等）拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理目的。
民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089，或至臺北市政府衛生局網站（https://health.gov.taipei/）查詢相關訊息。
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