瓦城泰統集團遷廠調動爭議 員工陳情「有錢開分店、沒錢給資遣」





瓦城泰統餐飲集團中央廚房擬遷廠桃園中壢，引發基層員工高度不安。今(17)日多名員工前來新北市政府陳情，高舉「有錢開分店、沒錢給資遣」、「瓦城集團 還我資遣費」等標語，提出「遷廠預告期過短、資遣費審查標準不透明、遷廠補助費有高低差異、迫簽『自願離職』」等4大訴求，盼外界正視。

勞工局勞資關係科科長蕭慧敏出面接受陳情，允諾將先啟動調解，未來如調解不成立，發動勞檢確認勞工有無資遣費請求權，並呼籲公司積極處理調動爭議。

廣告 廣告

勞工局表示，調動工作地不是公司可以片面決定，除不能違反勞動契約外，調動必須基於營運所必需、勞動條件未有不利變更，調動後勞工通勤距離變長，亦應提供必要協助，包括通勤工具及工時的安排等，雇主在調動前應與勞工懇切溝通，並盡可能提供交通輔(補)助等配套措施，或將增加的通勤時間視為工作時間，以調和調動對個別勞工家庭生活的影響程度。

勞工局強調，若以上條件雇主若沒有兼顧，勞工有權拒絕，雇主更不能要求勞工自請離職。勞工針對調動不合法，亦可依勞基法第14條向雇主終止契約，仍屬「非自願離職」，雇主有給付資遣費的義務。倘雇主未依法於期限內給付資遣費，勞工局可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布違法業者名稱。

此外，勞工局上週五已經受理勞資爭議調解申請，後續將儘速召開會議，維護勞工應有權益。同時呼籲瓦城集團，既為上櫃企業，應以大型企業的社會高度，積極提出合法、合理並兼顧勞工利益的的解決方案，讓本次遷廠調動爭議得以圓滿落幕。

更多新聞推薦

● 買演唱會視線不良區如開盲盒 消基會籲文化部修法要業者揭露視線遮蔽比例