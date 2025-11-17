瓦城遷廠員工抗議權益受損 勞工局將開勞資調解會釐清
喊著口號，希望政府重視勞權，美食集團瓦城的員工一早到新北市府陳情，強調集團準備將中央廚房等部門從中和移到中壢，無法配合遷廠的員工竟被要求先簽「自願」離職書才能拿到「非自願」離職書，非常不合理，還有工傷員工也到場聲援，希望新北市府能夠介入調查。
瓦城員工吳家鋒表示，「我們是用自立救濟的方式，那我們趕快請政府這邊做介入，讓勞資會議展開，那我們好好坐下來談。」
對此瓦城集團回應，目前部分個案已經進入勞資協調，會全力配合需求以及主管機關指導，保持開放的溝通管道。
瓦城員工陳情爭取權益，而攸關廣大勞工權益的勞保基金是否面臨破產壓力也受關注。立委提案修正勞保條例，希望將勞保撥補法制化，立院衛環委員會17日排審，勞動部長洪申翰重申政府最後支付責任的立場。
洪申翰說明，「政府目前對於勞保財務的政策態度還有實際的做法，其實我們就是持續的撥補，而且我們會來負最終的責任，我想這是很清楚的。」
不過勞團認為，撥補不是一種改革，恐怕還是會面臨破產危機。
台灣勞工陣線祕書長楊書瑋指出，「撥補他，你現在是讓整體基金用完的這個年限，其實是往後延的，缺口會越來越大，那如果沒有面對改革的話，可能還是沒有辦法解決他的這個問題。」
朝野立委都有提案，希望增列政府撥補做為勞保基金來源，每年編列預算撥補基金，或是撥補金額不得低於1000億元。洪申翰也強調，勞動部會以開放態度參與審議、提供意見，希望有助於法案的理性審查。
