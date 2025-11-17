瓦城遷廠爆爭議！員工赴新北市府抗議 提「4大訴求」集團回應了

知名餐飲業瓦城泰統集團即將把工廠搬遷至中壢廠區，引發基層同仁不滿，今（17）日赴新北市府抗議，並提出四大訴求，包含「遷廠預告期過短」、「資遣費審查未公開透明」、「遷廠補助有落差」、「要求無法配合遷廠者簽自願離職書」等，希望公司正視。（圖／中國時報柯毓庭攝）

知名餐飲業瓦城泰統集團即將把工廠搬遷至中壢廠區，引發基層同仁不滿，今（17）日赴新北市府抗議，並提出四大訴求，包含「遷廠預告期過短」、「資遣費審查未公開透明」、「遷廠補助有落差」、「要求無法配合遷廠者簽自願離職書」等，希望公司正視。對此瓦城聲明遷廠已多次安排說明會等，並依照法規提供必要協助。新北市勞工局表示，將先啟動調解。

瓦城員工今天上午到新北市府抗議，表示集團宣布工廠整體搬遷，但搬遷造成多名員工通勤距離加長、生活負擔沉重，公司在補償、審查、行政流程上的處理方式更使員工感到資訊不足、透明度欠佳，權益面臨受損風險。

廣告 廣告

瓦城員工提出四大訴求，包含遷廠預告期過短、預告工資無下文、嚴重損害員工權益，以及資遣費審查標準未公開透明、公平性令人存疑，遷廠補助費有高低差異、對基層員工造成莫大歧視與羞辱，以及應直接發放非自願離職證明、避免員工被迫先簽「自願離職」。

瓦城員工呼籲，四項訴求皆為維護最基本的工作保障與公平待遇，並非刻意對立，期盼公司能正視搬遷對基層員工造成的生活衝擊、提供清楚透明且合理的補償制度、公開一致的審查標準與補助基準、立即發放正確的非自願離職證明，若後續仍無改善，不排除尋相關救濟程序向主管單位提出反映，以保障自身應有權益。

勞工局勞資關係科科長蕭慧敏出面接受陳情，允諾將先啟動調解，未來如調解不成立，發動勞檢確認勞工有無資遣費請求權，並呼籲公司積極處理調動爭議。

勞工局表示，調動工作地不是公司可以片面決定，除不能違反勞動契約外，調動必須基於營運所必需、勞動條件未有不利變更，調動後勞工通勤距離變長，亦應提供必要協助，包括通勤工具及工時的安排等，雇主在調動前應與勞工懇切溝通，並盡可能提供交通輔(補)助等配套措施，或將增加的通勤時間視為工作時間，以調和調動對個別勞工家庭生活的影響程度。

勞工局強調，若以上條件雇主若沒有兼顧，勞工有權拒絕，雇主更不能要求勞工自請離職。勞工針對調動不合法，亦可依勞基法第14條向雇主終止契約，仍屬「非自願離職」，雇主有給付資遣費的義務。倘雇主未依法於期限內給付資遣費，勞工局可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並公布違法業者名稱。

此外，勞工局上週五已經受理勞資爭議調解申請，後續將儘速召開會議，維護勞工應有權益。同時呼籲瓦城集團，既為上櫃企業，應以大型企業的社會高度，積極提出合法、合理並兼顧勞工利益的的解決方案，讓本次遷廠調動爭議得以圓滿落幕。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣待轉區塞滿機車！日作家驚呼「像牆壁一樣」 網嘆：已擋住對向車道

政治與我無關！中國發旅遊警告難阻赴日潮 「機場擠滿旅客」打臉官方

12歲起迷戀死亡！「巴黎吸血鬼」太平間割屍塊生吞 自爆口感：像馬肉