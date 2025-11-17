瓦城遷廠！ 不配合得離職 員工怒：沒資遣費

瓦城泰統35位員工認為衝擊權益，連署並站出來到新北市政府陳情。（圖／TVBS）

知名餐飲集團瓦城泰統遷廠，從新北中和移到桃園中壢，35位員工連署控訴，通勤時間翻倍，如果無法配合，公司要求簽「自願」離職書才能拿「非自願」離職書，也沒資遣費，不同意前往新廠的話，11/14是最後工作日，須交離職單，如果沒交，今日(11/17)就要到中壢報到。而勞工局將開勞資調解會，後續調查如果資方違法，最高可罰150萬罰鍰；瓦城則強調有協助措施，依法辦理。

瓦城泰統35位員工認為衝擊權益，連署並站出來到新北市政府陳情。（圖／TVBS）

員工張燕娥：「叫我去拿離職單。」4根手指頭不見了，62歲的張燕娥，為瓦城泰統工作長達24年，擔任洗菜、切菜作業員，甚至還曾不慎被絞肉機切斷手指，受傷後繼續為公司賣命。然而如今瓦城遷廠，張燕娥估算通勤時間將從1小時變4小時，但如果不配合，就要離職，還拿不到資遣費。員工張燕娥：「因為我家裡有媽媽中風，我不方便過去。」

員工曾不慎被絞肉機切斷手指，受傷後繼續為公司賣命，但無法配合瓦城遷廠，因此遭公司要求離職，還拿不到資遣費。（圖／TVBS）

其實瓦城泰統集團將中央廚房、生產、倉管和研發部門從新北中和移到桃園市中壢，新舊工作地點距離超過35公里。而看看勞動條件調查表，上面寫著員工如果配合遷廠，將提供1年交通調動補助，調動日次月提供，補助金為1萬元；如果無法配合遷廠，就要離職，才能領公司開立的非自願離職書。35位員工認為衝擊權益，連署並站出來到新北市政府陳情。

瓦城泰統遷廠，從新北中和移到桃園中壢。（圖／TVBS）

瓦城泰統遷廠意向暨勞動條件調整調查表。（圖／TVBS）

員工吳家鋒：「我當然是覺得心寒，青春都給公司了。那公司今天一句話說，你今天11/17不上班（到中壢廠報到），我給你記曠職；問題是我們提出要求的時候，公司給的回應就是罐頭回覆。」42歲的員工吳家鋒，是年資6年的生鮮作業員，由於通勤時間翻倍，孩子還年幼沒辦法配合，怒批公司遷廠預告過短，資遣費審查標準沒有公開透明，遷廠補助費還有高低差異。

瓦城泰統強調有協助措施，依法辦理。（圖／TVBS）

新北勞工局勞資關係科代理科長蕭慧敏：「我們受理調解，所以我們目前是會先安排雙方就這次的爭議，雙方一起來做一些釐清。」而瓦城泰統聲明，8月起遷廠準備階段，有透過說明會、部門溝通、面談向同仁說明協助措施，部分個案進入勞資協調，程序依法辦理，也強調協助方案包括交通補助4000元、調動補助4500元到6000元，因任務差異發給，補助加起來共約1萬左右，也能調動其他職務，並安排不加班等方式。接下來就看勞資如何溝通，不讓勞工權益和集團商譽受損。

