瓦城集團遷廠員工抗議權益受損 新北：開勞資調解會議釐清

瓦城集團員工不滿公司將從新北市中和區遷廠至桃園市中壢區，今天到新北市政府陳情。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕知名餐飲品牌瓦城集團日前宣布工廠將從新北市中和區遷至桃園市中壢區，部分員工認為嚴重衝擊生活且權益受損，今天至新北市政府陳情，並提出4大訴求。勞工局表示，將召開勞資調解會議釐清爭議，再進行行政調查，若資方違反勞基法，可開罰30萬元到150萬元罰鍰；瓦城集團目前未取得回應。

代表陳情的瓦城集團員工吳先生說，公司遷廠造成員工通勤距離加長，生活負擔沉重，補償費有高低差異，資遣費審查未公開透明，行政流程急促，令員工感到恐慌與無所適從，目前已有35人連署陳情。

廣告 廣告

吳先生表示，受影響的員工提出4項質疑，第一，遷廠預告過短，預告工資無下文，嚴重損害勞工權益；第二，資遣費審查標準未公開透明，公平性令人存疑；第三，遷廠補助費有高低差異，對基層員工造成莫大歧視與羞辱；第四，公司要求無法配合遷廠的員工先簽「自願離職書」，才願意發放「非自願離職證明」。

吳先生呼籲，公司應正視搬遷對基層員工造成的生活衝擊，提供清楚、透明且合理的補償制度，公開一致的審查標準與補助基準，並立即發放非自願離職證明，維護員工基本的工作保障及公平待遇。

勞工局勞資關係科代理科長蕭慧敏表示，上週五已經受理勞資爭議的調解申請，將盡速召開會議，呼籲雇主正視員工的勞動權益，提出合法合理且雙方都能接受的調解方案，若調解不成立，將啟動行政調查，針對這次瓦城集團從新北遷到桃園廠的調動爭議，確認是否涉及非法調動，勞工可以依照勞基法第14條，向雇主主張終止契約，雇主仍有給付資遣費的義務，如果沒有依法給付，將裁處30萬元到150萬元罰鍰，並公布業者名稱。

瓦城集團員工遞交陳情書給新北市政府勞工局，盼提供協助。(記者賴筱桐攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂

台大傅鐘前聚集數百人 大氣系學生「雞排加珍奶」打賭爽約收場

「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意

彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

