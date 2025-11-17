瓦城集團遷廠 新北：若違法調動且避給資遣費可開罰

（中央社記者王鴻國新北17日電）瓦城集團中和工廠將遷桃園市中壢，有員工質疑距離過遠且資遣費審查標準未公開透明，多人到新北市政府陳情；勞工局說，若涉違法調動且未給付資遣費，最高可罰新台幣150萬元。

瓦城泰統集團位於中和的工廠將搬遷中壢，引發基層員工不安並到市府陳抗，多名員工指出， 搬遷造成通勤距離加長、生活負擔沉重，公司在補償、審查與行政流程上處理方式，更使員工感到資訊不足、透明度欠佳，權益面臨受損風險。

抗陳員工在現場提出4大訴求，分別是遷廠預告期過短且預告工資無下文，嚴重損害員工權益；資遣費審查標準未公開透明，公平性令人存疑；遷廠補助費有高低差異且對基層員工造成莫大歧視與羞辱；應直接發放非自願離職證明，避免員工被迫先簽自願離職。

勞工局代理科長蕭慧敏出面接下陳抗代表的陳情書並表示，勞工局上週五已經受理勞資爭議的調解申請，後續也會儘速召開會議，維護勞工應有的權益。

她表示，呼籲瓦城集團應該以大型企業的社會高度，正視多年為公司付出的勞工相關權益，並且提出合理合法且雙方都能接受的勞動條件調解方案，讓這次爭議圓滿落幕。

她表示，倘若後續調解不成立，勞工局會啟動相關行政調查，確認勞工是否有資遣費的請求權，如果涉及違法調動卻未依法給付資遣費，將可依法裁處新台幣30萬元到150萬元的罰鍰，並公布業者名稱。

瓦城泰統集團也聲明指出，自啟動新廠建置計畫以來，相關資訊均持續對外公開。自2025年8月起透過說明會、部門溝通與個別面談等方式，多次向員工說明遷廠規劃、時程與協助措施。

瓦城泰統集團指出，公司重視員工權益，已依相關法令及公司既定程序，提供必要協助與配套。目前部分個案已依正式程序進入勞資協調，公司將持續保持開放溝通管道。（編輯：方沛清）1141117