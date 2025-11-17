瓦城「遷廠」爆勞資爭議！ 員工控：規避給資遣費

瓦城集團的員工在新北市政府外舉牌齊聚抗議。（圖／東森新聞）





指控不給資遣費，爆發勞資爭議的是瓦城泰統集團，傳出要遷廠，從中和搬到中壢，許多員工不滿公司要求他們簽自願離職書，才能拿非自願離職書，不配合的員工，就到中壢去上班，員工控訴公司在規避給資遣費，總共超過50名員工受到影響。

在新北市政府外舉牌齊聚抗議，他們通通都是瓦城集團的員工，控訴近期公司不僅要遷廠，還規避給資遣費。

抗議員工：「我做了14年，現在也卡著很尷尬，離職呢？可是這個狀態，你不離職都不行，我對往後的生計，其實也是很堪憂。」

廣告 廣告

員工不滿，公司要從中和連城路搬到中壢新北園路，距離超過30公里，通勤時間變長，補償費還有高低差異，資遣費審查也沒公開，員工提供圖文對話證據，人資曾回覆，公司已提供調動補助、無限期交通車，無法以資遣方式辦理，事後又公告14號下午4：30前需要簽自願離職書，才能拿非自願離職書，如果不配合，就要到中壢上班，超過50名員工受到影響。

抗議員工：「11／12正式公布，所有遷廠方案，跟通知你有沒有資遣的資格，只給你兩天的時間（簽離職書），讓我們很錯愕，而且來不及反映，也沒有辦法尋求法律的支援。」

對此，瓦城泰統集團發聲明稿，強調自啟動新廠建置計畫以來，相關資訊持續對外公開，遷廠程序也都有依法辦理，部分個案已經依正式程序，進入勞資協調。

新北勞工局勞資關係科科長蕭慧敏：「倘若後續調解不成立，將依法啟動行政調查。」

瓦城泰統集團要搬遷的地點，就是從中和要到中壢，而員工所說的原地址中和連城路這邊，周一一早相關人員已經在進行搬遷作業。

《EBC東森新聞》獨家直擊，中和連城路外面有許多工地帽，工人忙著搬貨，還有不少藍色箱子上貼便條紙，寫生產部到中壢廠，現場準備清空。公司要搬家員工不願意去，新北勞工局則表示，目前已經受理勞資爭議調解，還得再搜集相關事證。

更多東森新聞報導

沒付53元資遣費！雲林食品公司「遭罰10萬元」

未付57元資遣費遭罰30萬 雲林廠商親上火線回應了

沒資遣費！雀巢新執行長「密戀女下屬」慘遭開除

