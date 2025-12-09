瓦城11月營收4.81億、累積56億元雙創新高

▲瓦城泰統集團公布11月營收4.81億、前11月累計營收56.09億，雙創同期新高。（圖／瓦城泰統集團提供）

[NOWnews今日新聞] 瓦城昨（9）日公布11月營收4.81億元，年增6.74%；累計今年1至11月營收56.09億元，年增0.70%，雙創歷史同期新高。本月營收成長主要受惠於年末聚餐旺季來臨，集團自11月5日集結旗下品牌推出尾牙春酒專案，旗下多品牌於旺季需求帶動下均有亮眼表現，衝刺年末業績表現。

集團深耕數位會員經營，透過wa10 APP積極強化與會員顧客連結，透過跨品牌分群溝通，有效掌握會員喜好及輪廓，創造更貼近顧客需求的高水準服務體驗；wa10 APP不定期推出的會員限定活動，更成功推動顧客回流再消費，推動各品牌業績攀升。

廣告 廣告

隨尾牙春酒需求持續升溫，集團營收有望穩健成長，推動全年營收再締佳績。另年菜預購也在11月25日啟動，旗下五大品牌集結泰、台、湘人氣風味料理，推出適用不同人數的外帶年菜套餐，並結合wa10APP祭出下單好禮及早鳥訂購優惠，強化訂購誘因，為營運挹注成長動能，並有望延續至明年第一季。

集團鎖定春節出遊聚餐需求，旗下品牌多主打聚餐型餐廳，滿足大、小家庭節慶聚餐需求，目前除夕訂位已超過八成滿，有望自農曆除夕一路暢旺至初五，年節業績亮眼可期。

此外，集團展店步伐同步推進，「瓦城」預計將於12月中旬進駐三重地區全新揭幕之CITYLINK購物中心，瞄準商場坐擁雙捷運優勢及在地集客能力，有望迎來開幕嘗鮮人潮，帶動業績之餘，更將強化集團於在地口碑之經營，開拓多元客群，未來亦將持續發展多品牌精準展店策略，深化全台各地重要區域布局。

瓦城泰統集團多年扎根台灣，憑藉獨創「東方爐炒連鎖化系統」站穩台灣東方餐飲龍頭地位，如今正式跨足海外，美國首店「Very Thai」將於12月啟動試營運，進駐洛杉磯指標商場Westfield Century City，成為集團邁向國際舞台的重要里程碑，未來更將持續結合標準化作業流程和優質餐飲體驗，積極發展全球市場布局，把台灣美味帶至全世界。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

瓦城集團明年釋逾500職缺 廣徵跨產業背景、科技人才

瓦城泰統前三季EPS 6.52元 美國首店12月登場

周年慶+節慶旺季展開！瓦城看好第四季業績 曝估優於前期4點商機