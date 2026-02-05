瓦城5大品牌推圍爐餐！泰式、湘菜通通有，加碼祭百萬福袋搶攻年節餐桌！

（圖／瓦城集團提供）

春節將至，闔家團圓與親友聚餐成為年節重頭戲。瓦城泰統集團今年集結旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN五大品牌，即日起推出多款2至8人新春團圓套餐，一次網羅各品牌經典招牌菜色，從泰式酸辣、經典台菜、重口味湘菜到南洋香料料理通通到位，讓不同人數、不同口味需求的家庭，都能輕鬆享受澎湃年菜。

此次新春套餐依人數設計多元組合，小家庭圍爐或親友大聚會都能找到合適選擇。瓦城與非常泰分別推出2至8人及2至6人套餐，主打厚切彈嫩的「主廚BBQ松阪豬」搭配雙醬，以及酸香開胃、被譽為泰國國寶的「酸辣鮮湯」，從前菜到湯品層次完整。時時香則以升級版台菜風味迎戰年節餐桌，人氣「3.5杯雞」醬香濃郁、「阿婆紅燒肉」慢火燉煮入味，鹹香下飯。

廣告 廣告

喜愛重香重辣的饕客可選擇1010湘推出的2至4人套餐，「臭豆腐肥腸阿干鍋」香辣過癮，「神仙孜然肋排骨」孜然香氣撲鼻，辣得過癮卻不失層次。YABI KITCHEN則以南洋風味為亮點，推出2至6人套餐，「越香咖啡排骨」苦甜交織，「YABI拉餅」結合牛肉餡、泰北香腸與起司，香料堆疊出驚喜口感。五大品牌各自展現特色，也讓團圓餐桌不再侷限單一菜系。

（圖／瓦城集團提供）

針對年節前夕忙碌的上班族與商務客，集團同步於2/5起平日午餐時段推出「春季午間限定套餐」，由瓦城、非常泰、時時香與1010湘四大品牌供應（春節期間暫停）。每人599元即可享用6道以上招牌料理，兼顧豐盛與荷包，是年前聚餐、商務餐敘的高CP值選擇。

除了餐桌美味，瓦城泰統集團今年首度推出「2026金馬迎春泰運亨通福袋」，2/12至3/8於全品牌門市限量販售，售價588元。福袋內含價值700元以上的品牌餐點兌換券，還加碼Uber乘車優惠序號及抵用券、KKday旅遊優惠券以及賀歲電影《功夫》早場優惠券，更附現金抽獎券，頭獎高達50萬元，總獎金達100萬元。從美食、交通到娛樂一次打包，讓新春好運全面升級。

同時，2/9至3/1期間，加入wa10 APP會員即可參加線上紅包抽獎，最高有機會獲得1,688元現金優惠券；到門市用餐還可獲得刮刮卡，最高可刮中888元現金優惠券。2/14至2/22新註冊會員再加碼贈送滿額折188元現金券，讓從訂位到結帳都充滿驚喜。

（圖／瓦城集團提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獵奇洋芋片TOP5排行榜！皮蛋、榴槤全上榜，香菜半年不退燒！

千元有找！金子半之助、日本橋海鮮丼辻半「新春10天限定」開吃！

甜點控快看！亞尼克生乳捲盲盒回歸、德國派對熊抽籤拚整單免費！