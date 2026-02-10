瓦崗岸部落文化聚會所及紅葉村辦公室啟用

持續落實部落文化傳承 邁向一部落一聚會所目標

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府積極推動落實「一部落一聚會所」目標，延平鄉紅葉村瓦崗岸部落聚會所暨紅葉村辦公處，今(10)日在部落耆老的傳統祈福儀式與紅葉技藝班動人的樂舞中熱鬧舉辦啟用典禮，標誌著部落文化空間建設再邁出堅實的一步。縣府表示，縣府將持續攜手中央合作，傾聽部落需求、協助各部落完善設施，期待未來每一個部落都能擁有專屬的文化聚會空間，持續推動傳統生活教育、祭儀文化的復振與傳承。

開幕典禮由延平鄉長余光雄主持，部落頭目、主席、幹部與族人等齊聚歡慶，原住民族委員會副主委杜張梅莊Adralriw Abaliusu、縣府原民處長高忠雲、臺東縣議員古志成、延平鄉代表會主席邱文俊及各代表、各村長、各部落頭目及幹部等親臨現場祈福祝賀，與族人鄉親共同來見證融合現代行政功能與原民文化意象的公共空間。

臺東縣政府說明，瓦崗岸部落聚會所這座由臺東縣政府、原民會與延平鄉公所攜手推動的建築物，回應了部落長期期盼，未來將作為生活休憩、傳統祭儀場地以及各類慶典活動的使用空間。同日，紅葉村辦公室（含紅葉少棒紀念館暨多功能活動中心）也同步歡慶落成啟用。

縣府表示，臺東縣政府持續推動「一部落一聚會所」，致力為各部落打造文化聚會空間。截至目前，包含增加1座瓦崗岸部落聚會所在內，全縣187個部落已有162個部落擁有聚會所，預計至今年初前將再啟用1座，即成功鎮和平(旮祭來)聚會所，此外，新福、南溪、阿拉巴灣、瑪屋撈外、撒舒而雅、布頌部落等6座部落聚會所目前正規劃設計或施工中，屆時全縣將有169個部落擁有聚會所，涵蓋率約九成。

縣府指出，聚會所對於部落的意義重大，不僅是部落舉辦會議、儀式、教育活動的重要場域，更是族人情感凝聚、文化傳承的核心空間。未來，縣府與原住民族委員會將持續合作，加速聚會所的規劃與建設腳步，讓「一部落一聚會所」成為部落文化永續發展的重要基石。（照片記者朱達志翻攝）