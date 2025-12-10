瓦斯味瀰漫！女破門驚見62歲父陳屍房內

新北市新莊區西盛街接獲一起死亡案件通報。據了解，一名女子返家後立即察覺屋內瀰漫著濃厚的瓦斯味，發現62歲父親的房間門反鎖，因擔心父親可能有輕生意圖，隨即向警方求助。

新莊警方與消防人員於晚間7時許抵達現場。消防人員表示，雖然檢測儀器並未顯示瓦斯數值異常，但考量日前板橋地區才發生氣體爆炸事故，為確保救援人員及住戶安全，在取得家屬同意後決定破門進入。

消防人員進入屋內後，確實聞到瓦斯氣味。基於安全考量，第一時間立即關閉瓦斯來源，避免可能發生的二次災害。隨後展開室內搜救作業，在房間內發現女子的父親呈現吊掛狀態，已無呼吸心跳。

廣告 廣告

經現場救護人員確認，男子明顯死亡時間已久，家屬隨後向救護人員表示放棄急救，不願送醫。警方初步勘驗現場，排除外力介入的可能性。

據警方初步了解，死者生前曾有輕生紀錄。警方表示，不排除本案與男子過往的情緒狀況有關，但確切死因仍需進一步調查釐清。目前全案已由轄區派出所進行後續處理，將待相關鑑識結果出爐後，才能確認詳細死亡原因。

此案再次提醒民眾，若發現家人有情緒困擾或異常行為，應主動關心並尋求專業協助。生命誠可貴，任何困難都有解決的方法。若有心理困擾，可撥打1925安心專線、1980張老師專線或1995生命線專線尋求協助。

更多品觀點報導

水費暴增6千度！警察破門驚見82歲獨居嬤已經成白骨

7年未聯繫！好友探訪驚見白骨 花蓮獨居男陳屍家中

