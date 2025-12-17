瓦斯氣爆威力驚人！民眾使用瓦斯切記注意安全

▲瓦斯桶應置於戶外通風良好處

【記者 高鐿玲／新北 報導】12月15日臺南一戶民宅發生瓦斯氣爆事故，疑似是住戶烹煮食物時瓦斯洩漏，造成2人受傷，消防署呼籲如果聞到疑似瓦斯外洩的臭味時，切忌開啟電氣設備或點菸、開爐火等電火源，並立即關閉瓦斯開關閥，採自然通風方式，將瓦斯排出；如果瓦斯大量洩漏時，應即時通報消防機關處理。

消防署強調，民眾不使用瓦斯時，應關閉瓦斯開關以確保安全，並應定期檢查瓦斯管線是否有老化或龜裂等情形，原則應每兩年更換瓦斯管線，以確保安全。

消防署指出，瓦斯桶應直立放置於通風良好處，避免靠近熱源，應加裝固定措施以防止瓦斯桶傾倒；煮食時務必有人看顧，用畢確實關閉爐具與瓦斯桶開關；只要使用瓦斯時多一分注意，就會多一分保障，以確保住家及家人安全。（照片消防署提供）