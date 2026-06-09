瓦斯漏氣達一定濃度恐氣爆 桶裝瓦斯比天然氣更危險

瓦斯洩漏達一定比例恐氣爆，新竹市消防局也提醒桶裝瓦斯比天然氣更易氣爆，民眾可自行檢查家中瓦斯型態。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市高翠路今天凌晨發生瓦斯氣爆釀2死2傷重大意外，氣爆發生原因初判是桶裝液化石油氣的瓦斯漏氣達到一定濃度而氣爆釀禍。竹市消防局指出，一般瓦斯氣爆需達到「爆炸下限」(Lower Explosive Limit，LEL)才可能因火花而引爆，且桶裝瓦斯桶比天然氣更易發生氣爆，提醒民眾可自行檢視家中的瓦斯型態。

消防局提到，不同瓦斯的化學成分不同，其爆炸所需的濃度範圍也有顯著差異。常見瓦斯的爆炸下限天然氣(甲烷)約5.0%，爆炸上限約15.0%。桶裝瓦斯(丙烷) 爆炸下限約2.1%，上限約9.5%，桶裝瓦斯(丁烷)下限約1.8%，上限約8.4%。爆炸下限(LEL)是指在空氣中該氣體濃度達到此最低百分比時，若此時遇到火源，就足以引發燃燒或爆炸。低於此濃度，因為燃料不足，無法維持燃燒，所以不會爆炸。而爆炸上限(UEL)是指在空氣中該氣體濃度超過此百分比時，因為氧氣不足，燃燒無法持續，所以不會爆炸。而當氣體濃度落在LEL與UEL之間時，稱之為爆炸範圍。在這個範圍內，一旦接觸火源(包含靜電、開關電器的火花)，就極易發生爆炸。

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消防局也提醒，從數據來看，桶裝瓦斯的爆炸下限比天然氣更低(約1.8%-2.1%)，意味在相同的洩漏量下，桶裝瓦斯比天然氣更容易達到爆炸濃度。此外，因桶裝瓦斯比空氣重，若發生洩漏，氣體會像水一樣積聚在地面凹處或牆角，不容易被風吹散，會大幅增加局部濃度達到爆炸下限的風險。

瓦斯洩漏達一定比例恐氣爆，新竹市消防局也提醒桶裝瓦斯比天然氣更易氣爆，民眾可自行檢查家中瓦斯型態。(記者洪美秀攝)

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