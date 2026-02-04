瓦斯熱水器使用要通風 小心一氧化碳中毒

近日寒流來襲，氣溫變化大，民眾需注意熱水器的通風環境。新北市土城區三日發生一家七口因熱水器安裝不當而一氧化碳中毒的事件，症狀包括頭暈和肢體無力。每年因熱水器燃燒不完全導致的中毒案例屢見不鮮，主要原因是屋外型熱水器安裝於室內或陽台，且因寒冷緊閉窗戶，造成通風不良，導致一氧化碳累積。

新北市消防局昨（四）日表示，也規劃校園及社區宣導活動，增強防災意識，並主動訪視有中毒風險的家庭，輔導改善環境安全。此外，消防局每年編列預算，補助民眾汰換不合格燃氣熱水器，以降低中毒風險。

在低溫期間，消防局啟動新北市防寒機制，加強宣導工作。除了透過里長廣播、公共場所ＬＥＤ及有線電視字幕外，還結合各公所發送宣導文宣及在新北消防臉書上分享防範一氧化碳中毒的安全須知。若發生中毒事件，消防局會協助受災戶更換熱水器，並安排人員拜訪鄰近住戶，提醒市民重視自我保護及一氧化碳防範的重要性。此外，為提高宣導效率，還會在周邊社區舉辦宣導活動，讓民眾了解熱水器的使用環境，保障生命安全。