瓦斯熱水器補助開跑！符合「這些條件」一般戶最高補助3000元

中央氣象署指出，受大陸強烈冷氣團影響，這個周末全國各地都可能出現10℃以下低溫，為避免民眾使用燃氣熱水器發生瓦斯中毒意外，台北市消防局提供400戶名額的燃氣熱水器汰舊換新補助，每戶最多可補助新台幣3000元。

須消防人員鑑定認證有中毒危險

台北市消防局強調，「台北市政府消防局115年防範一氧化碳中毒暨燃氣熱水器遷移或更換補助執行計畫」的補助條件，必須由消防人員到府評估，確實有一氧化碳中毒可能的民眾，需要辦理熱水器遷移或更新，而且沒有申請過相關補助才能申請，低收入戶最高可補助6000元。

北市消防局說，這項補助只有1次機會，住址和申請人身分證字號不得與歷年開放申請的紀錄重複，新的熱水器必須由合格技術士施工、依照相關安裝規範安裝，因此要申請的民眾務必妥善保存購買新的瓦斯熱水器的發票、收據和安裝證明文件。

北市預計補助400戶

要申請的民眾可以先向住家附近的消防分隊提出電話或臨櫃申請，經消防人員診斷符合補助資格的民眾，須先簽署補助切結書，再選購合格的瓦斯熱水器、請合格的技術人員到場安裝或遷移，並在安裝完成後簽署竣工紀錄表，並備齊相關應備文件，在指定日期內送到消防分隊審查，通過後消防局就會撥款。

消防局表示，整個補助計畫預算新台幣120萬元，預計可補助400戶，額滿為止，再視情況調整可補助戶數。

消防局呼籲民眾，最近氣溫不斷下探，務必注意使用瓦斯熱水器和瓦斯爐的安全，建議開多扇門窗保持新鮮空氣流通，烹調時打開抽油煙機，絕對不要在室內使用炭火，以免發生危險。

一氧化碳無色無味 吸到可能沒感覺

內政部消防署提醒民眾，瓦斯有添加臭劑，讓人一聞就能察覺，所以不會吸到就中毒，但是一氧化碳無色無味，吸到容易不自覺，因此容易發生中毒的危險。

消防署指出，一氧化碳與血液中的血紅素結合的能力是氧氣的200倍，兩者會結合成一氧化碳血紅素，減少血液攜帶的氧氣，造成體內含氧量不足而一氧化碳中毒，會有頭痛、噁心、暈厥、昏迷等症狀，最嚴重會死亡，若在使用瓦斯熱水器或瓦斯爐時出現這些症狀，應該立即停用，並打開門窗通風，並先到通風良好的室外，再打119求助。

