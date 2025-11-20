瓦片構築時尚包款 許明香中友創作展呈現陶藝跨界無限可能

瓦片構築時尚包款，許明香中友創作展，呈現陶藝跨界無限可能。（圖：中友百貨提供）

逛百貨也能品藝術，中友百貨創意平台正舉辦「築構時尚-許明香陶藝創作展」，以台灣古建築瓦片為靈感，打造「我的名牌包」、「帽子」、「鞋子」等21件作品，以陶土製成的瓦片，片片堆疊出極具造型感的時尚配件，呈現陶藝跨界的無限可能。

許明香老師是國立臺灣藝術大學藝術創作碩士，現任台灣陶瓷雕塑學會理事長，並具「全省美展永久免審查資格」。作品曾在台灣、歐洲、美國、日本多地展出，也多次受邀到總統府展覽，這次中友創意平台邀請展出，免費入場，展期至12月8日，歡迎民眾前往欣賞。

許明香老師表示：陶藝自古即與生活密不可分，傳統上藉由器皿與建材回應食、居、用的需求。但當代陶藝早已跳脫實用性框架，成為能與建築、設計、裝置，乃至觀念性藝術對話的創作語言。本系列作品以台灣古建築瓦片為元素，將文化符號轉化為新的造型語彙，既保留文化記憶，也與當代生活與藝術語境展開互動。

展場中，觀者能近距離欣賞以瓦片構築的「時尚包款」與「鞋履」等作品，傳統工法與現代表現手法巧妙融合，呈現令人耳目一新的視覺效果。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友創意平台過去較少展出以「創新主題結合傳統媒材」的藝術創作。本次特別邀請許明香老師擔任策展人，將系列優秀作品，呈現給中部消費大眾。他指出，此檔展覽不僅豐富百貨的文化內容，期望讓更多民眾認識傑出的本土藝術創作者，進一步擴大藝術的普及與影響力。（寇世菁報導）