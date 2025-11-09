「瓦硐雙祀：在香火裡尋找記憶」特展 百年涼傘旗成為聚焦點

「瓦硐雙祀：在香火裡尋找記憶」，在瓦硐南天廟與張氏家廟舉行特展。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為呈現澎湖縣政府文化局與地方宮廟協力保存百年文物的成果，運籌團隊規劃串聯瓦硐村張氏家廟與南天廟，今年辦理「瓦硐雙祀：在香火裡尋找記憶」特展開幕。此計畫聚焦於澎湖生活博物館主導修復的清道光神轎、大正甲子年吳文仁與子献涼傘旗，但涼傘旗卻裝盒展出，讓民眾詫異。

百年神轎與涼傘旗是展覽重點，但涼傘旗卻裝盒展示。(記者劉禹慶攝)

文化局將經過修復後重現風華的澎湖縣一般古物，結合其他文物的導覽解說系統與龍邊廂房文物現地展示，策展團隊也為張氏家廟製作文物解說牌，來詮釋2座廟宇如何在漫長的時間長河中，見證聚落歷史與宗族信仰的傳承。

廣告 廣告

此次展覽分為不同單元主題，包括〈清代澎湖首富住瓦硐〉／主題：誰才是張百萬？瓦硐就是巷港；〈瓦硐特產〉／主題：秀才、醫生村；〈文物就是歷史〉／主題：「威震華夏匾、四點金等各式文物；〈瓦硐張氏家廟〉／主題：「清河澎島」楹聯、「鄉賢」等各式文物。

文化局期望透過展覽，使得這些古文物從廟宇文物轉為具有公共展示與教育推廣的地方文化資源。讓每位參訪的民眾在觀看文物所保存的真實歷史物證，能夠理解文物背後的地方故事，使其深刻體會到瓦硐的故事不只是傳說，而是一段在香火之間延續的歷史記憶。

「瓦硐雙祀：在香火裡尋找記憶」特展，展覽地點：瓦硐南天廟、瓦硐張氏家廟(澎湖縣白沙鄉瓦硐村)展覽期程：即日起至12月14日(每週六、日)上午9時至12時、下午14時至17時，但民眾前往參觀，百年涼傘旗全程裝盒，不對外展示，讓民眾失望而歸。

【看原文連結】

更多自由時報報導

以為「打工賺點零用錢」很簡單！60歲阿北自尊心徹底碎了

中國頂流吳亦凡驚傳獄中死亡 北京官方封口不談

台灣不買！南非牛肉遭中封殺傻眼 急找亞洲國家賣貨

國民黨可改名「投降黨」！鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元批顛倒歷史定位

