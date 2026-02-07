瓦礫堆中的英雄！台中搜救犬隊奪「2高1中」佳績 下一站瞄準世界盃

〔記者許國楨／台中報導〕內政部消防署主辦的「115年度全國災害搜救犬IRO國際評量暨全國排名賽」，自2月3日至5日一連三天舉行，全國共24組頂尖搜救犬隊伍同場較勁，在高強度、符合國際標準的嚴格考核下，台中市消防局搜救犬隊展現堅強實力，一舉拿下「2隻高級(B級)通過、1隻中級(A級)通過」的亮眼成績，成為全場亮點。

本次評量由國際搜救犬組織(IRO)指派日籍裁判大島薰、澤田和裕來台執裁，考核內容涵蓋模擬震災瓦礫堆搜索、服從與穩定度測試，標準極為嚴苛。

廣告 廣告

台中搜救犬Queen(領犬員：陳伊媛)與Ring(領犬員：張憲騰)雙雙成功通過高級(B級)認證，分別奪下第五名與第六名佳績；搜救犬鵬福(領犬員：李偉碩)則通過中級(A級)認證，名列第四，充分展現人犬高度默契與專業實力。

消防局指出，每一隻通過國際認證的搜救犬，背後都是數千小時日復一日的嚴格訓練成果，無論在酷熱、寒冷或高度噪音的惡劣環境中，仍須保持專注、快速反應，才能在關鍵時刻為受困者爭取黃金救援時間。

消防局長孫福佑表示，台中市特種搜救隊為重型救援隊伍，搜救犬戰力是整體救災能量的重要一環，此次佳績不僅是肯定，更是邁向國際舞台的重要里程碑，未來將持續精進訓練，目標直指世界盃賽事，讓具備國際水準的台中搜救犬隊，在全球災害發生時，第一時間跨越國界、守護每一條寶貴生命。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

獨家》縱放酒駕連坐女副駕還跟進民宿 台南帥警停職起訴

手刀對獎！2/6大樂透、今彩539、3星彩、4星彩獎號出爐啦

成功嶺打靶半張臉不見 散佈驚悚傷照3軍警在內12人下場出爐

