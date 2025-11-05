瓦艾伏太陽能以光為語，打造品牌精神共鳴的現代商辦！

編輯 Yuwei｜圖片提供 馨翊室內裝修設計

這間25坪的老屋經由翻新後，化身為現代風的瓦艾伏太陽能辦公室。設計團隊以「光」與「能量」為主題，將品牌理念轉化為空間語彙，讓每位踏入者都能感受到企業從自然汲取力量、穩健成長的脈動。

一進門，右側展示牆成為整體敘事的開端。藍色枝幹象徵電力與成長的流動，牆上展示的證照如葉片與果實般延展，代表品牌累積的成果與能量；枝幹自「INTEGRITY｜GRATITUDE」向上延伸，奠定企業精神的根基。牆上同時展示太陽能板樣本，右上角一輪金黃色放射太陽成為視覺亮點，讓科技與情感在此交會。這面牆不只是展示，更是一面充滿能量的象徵，團隊也會在太陽能板上書寫目標與里程碑，象徵品牌持續向光前行。

為了讓空間在採光與隱私間取得平衡，設計團隊選擇以「玻璃磚牆」取代原有落地玻璃。這面牆的靈感正來自太陽能板：一片片透明方塊搭配黑色填縫，呼應太陽能板的黑格網結構。當陽光穿透時，光線像能量網格般流動。中央的LOGO太陽紋玻璃磚象徵品牌能量核心，而四種不同紋理的玻璃磚則代表品牌精神的多重面向，這道牆不只是隔間，更像一幅能量畫卷，讓光影在空間中流動、折射，象徵品牌在穩定中閃耀出屬於自己的光。

入口門把設計成「芽 × 水滴」的造型，推門的動作順著水滴流線，也象徵能量的起始。「一滴水 × 一道光 × 一顆芽」即是瓦艾伏品牌精神的縮影——光來自太陽、水象徵滋養、芽代表萌芽與希望，詮釋品牌從自然循環中汲取力量，孕育新的能量。

為了讓科技品牌的辦公室也保有柔性與生活感，天花以黑色線條勾勒沉靜氛圍，辦公區以莫蘭迪藍象徵天空。展示牆上方的樑體結構化為「小雲」，搭配圓形燈具象徵太陽，構築「藍天白雲 × 太陽」的意象，讓理性空間多了一份詩意。

即便預算有限，設計細節仍不妥協。置物櫃採用IKEA系統櫃，透過藍與黑的對比延續品牌色系，波浪紋門板象徵水的流動，開放格與封閉櫃交錯排列，創造視覺層次。辦公桌角落則擺放小圓尤加利，延續「光、水、樹」的能量主題，象徵守護與淨化，也讓整體空間流動著清新與生命力。

最打動人心的，是那面呼應太陽能板意象的玻璃磚牆。它不只是光線的媒介，更是品牌精神的具象化——透光不透影的質地，象徵瓦艾伏在堅定與柔軟之間取得完美平衡。光在方格之間閃爍，就像品牌在能源產業中持續傳遞溫度與希望。這裡不只是辦公室，而是一座充滿能量的信念場域。

