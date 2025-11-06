瓦解跨國詐欺機房 雲林地檢起訴系統商等13人

（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林地檢署偵辦以洪姓男子為首的跨國詐欺機房，一在美留學台灣人就被騙逾8萬美元；專案小組陸續逮捕洪男等13人，今天偵結，將洪男等13人，依詐欺取財等罪嫌提起公訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官黃薇潔去年6月間接獲情資，發現有詐騙集團在雲林縣內架設機房，因此指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心、台中大雅警分局、雲林北港警分局等單位成立專案小組。

經蒐證完備，專案小組在雲林北港鎮某民宅，破獲詐欺集團所承租設立的話務機房，當場逮捕機房手及機房承租人40歲黃姓男子等11人；而詐騙集團所使用的遠端系統、BRIA APP及VOS3000話務系統等設備來自系統商48歲郭姓男子提供，警方循線逮捕。

專案小組進一步追查，郭男上游系統商為44歲洪姓男子，其經營的話務平台可遠端設立全球機房，系統內包含美國、日本、印尼、台灣、加拿大、印度、香港、馬來西亞、越南及韓國等國。

洪男為規避查緝，長年滯留泰國，直至今年7月1日返台入境時，被專案小組在桃園國際機場拘提到案。

檢方指出，詐騙集團從事假冒UPS快遞公司（一線）、北京市公安民警（二線）的詐欺話務機房，集團向郭姓系統商租用網路服務，並以租用來的網路渠道，登入至BRIA APP連線至自動話務系統，以利撥打網路電話，對美國在地華僑，以個人資料外洩、遭人冒用，並涉嫌寄送詐欺案件的包裹為由，要求被害人向北京市公安民警報案。

檢方說明，詐團聲稱檢警單位須對被害人帳戶進行監管，要求被害人將帳戶款項轉至其指定銀行帳戶內，再轉由後端集團第三線成員持續要求被害人匯款，以達詐欺目的。

檢方清查，在美國求學的台籍謝姓被害人去年5月16日聽信詐團話術，陷入錯誤，依指示匯款88950美元至指定帳戶。

檢方今天偵查終結，將機房成員及系統商等13人，以組織犯罪防制條例、詐欺取財罪、洗錢防制法等罪嫌，提起公訴；全案查扣2輛BMW轎車、新台幣600多萬元，以及市值約1185萬元虛擬貨幣。（編輯：陳仁華）1141106