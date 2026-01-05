瓦解金源 刑事局偵破竹聯幫詐欺集團逮22人

cnews204260105a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事警察局分析近期165反詐騙系統平臺資料，發現投資詐騙手法，先從網路交友、假戀愛開始，消除被害人戒心後，進一步誘騙被害人，至詐團所經營的實體虛擬貨幣交易據點，購買虛幣投資，並依照犯嫌指示將虛幣，轉到詐團所掌控的電子錢包，蠶食鯨吞被害人一生積蓄。刑事警察局表示，去年發動4波查緝行動，在台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣等地，共逮獲自稱竹聯幫成員的22名嫌犯。

廣告 廣告

刑事警察局表示，員警分析資料後，鎖定這類案件展開調查，發現所謂的「隆富科技」與「金幣科技」等2間虛擬貨幣交易所涉有重嫌，於是組成專案小組追查。去年7月、8月、10月發動4波搜索行動，在台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣等地，查獲33歲黃姓主嫌、19歲潘姓男子、及41歲江姓男子等共計22名詐團成員。

警方表示，查獲現金新台幣151萬餘元、毒品大麻約重14.6克、黑幫匾額1對、手機21支及電腦主機1台等物。追查發現，假幣商交易據點，幕後以自稱竹聯幫幹部的黃姓男子為首，串聯其他黑幫成員，共組詐欺贓款「收水線」，並跨境與詐欺組織「兆總集團」合作詐騙。

cnews204260105a04

刑事局表示，由兆總集團柬埔寨機房先詐騙被害人，隨後利用幫會人力資源優勢，負責將贓款多層交收，再以購買虛擬貨幣方式，製造金流斷點，藉以隱匿掩飾不法所得。全案調查後依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

刑事警察局呼籲，民眾於接觸投資廣告時，務必多方查證，選擇透過合法、公開的交易平臺進行投資理財，切勿隨意於網路或在「網友」介紹下，向來路不明幣商進行買賣，極有可能落入詐騙陷阱，請民眾務必提高警覺。

照片來源：刑事局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

加強車站維安巡守 移工被盤查想落跑原來已失聯

無人店模式經營賭博電玩 警偽裝賭客逮涉2案通緝犯

【文章轉載請註明出處】