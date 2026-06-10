瓦解非法外籍移工仲介網絡 雲檢起訴4人

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林地檢署瓦解非法外籍移工仲介網絡，以蔡姓男子為首的集團從112年底起，媒介持有觀光簽證入境外籍人士到雲林、彰化從事農務，並從中收取人頭費牟利。檢方今天偵結依法將蔡男等4人起訴。

雲林地檢署今天表示，檢方接獲內政部移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊情資，得知蔡姓男子（50歲）長期媒介持觀光簽證入境或逾期停留的外籍人士在台非法工作，並提供住宿場所容留外籍人士，再媒介至雲林縣及彰化縣農地從事農務工作牟利。

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雲林地檢署檢察官蔡少勳和曹瑞宏指揮雲林縣專勤隊、雲林西螺、斗六警分局等單位組成專案小組追查，並帶回蔡男、林姓女子（42歲）、張姓男子（42歲）及泰籍女子（28歲）。

檢警追查，蔡男從112年12月起，與友人林女分別在西螺鎮和二崙鄉承租房子做為外籍人士宿舍，蔡男再以LINE等通訊軟體作為聯繫工具，向有勞力需求農民及業者招攬生意，以時薪新台幣60到150元，遠低於勞基法規定的價格，安排19名泰籍人士到雲林、彰化的農地、果菜市場及農產行從事種植、採收、包裝及搬運等工作。

檢方表示，蔡男更透過非法居留的泰籍女子，在泰國社群媒體刊登招募訊息，成功吸引2名泰國籍人士以觀光簽證方式來台工作，並由蔡男安排住宿及工作地點，2名泰國籍人士來台後，蔡男立即扣留2人，使他們受其控制與調度。

檢方指出，蔡姓男子除向非法移工收取每人6000元至6.5萬不等仲介費外，還與林女當起「二房東」，向21名移工每月收取約2000元房租及水電費。

檢方追查出，與蔡男交好的張男已因非法聘僱外籍人士遭主管機關裁罰15萬元，竟不知警惕，從113年1月間起，再度聘僱2名逾期居留的越南籍人士，並透過蔡姓男子仲介，聘僱19名持觀光簽證入境或逾期停留的外籍人士從事農務工作。

檢方初估，蔡男不法所得超過100萬元；檢方今天偵查終結，將蔡姓男子等4人以違反就業服務法起訴。（編輯：龍柏安）1150610