瓦錫蘭氨燃料引擎首度導入新造船

根據英國航運相關網站表示，芬蘭科技集團瓦錫蘭（Wartsila）宣布，其自主研發的氨燃料引擎正式找到首位應用客戶，將為挪威航運公司Skarv Shipping Solutions旗下新造貨船提供動力，象徵航運業在減碳技術應用上邁出關鍵一步，並為全球綠色航運再添重要解決方案。

瓦錫蘭說明，該艘貨船將安裝「Wartsila 25型氨燃料解決方案（Wartsila25 Ammonia solution）」，並於中國大陸黃海造船廠建造，成為全球首艘導入該解決方案的新造船，被業界視為永續海事創新的重要研發。

瓦錫蘭25型為四行程氨燃料引擎，預期可大幅降低溫室氣體排放，並支援Skarv Shipping 在北歐推動永續短程航運承諾。除主機外，瓦錫蘭也將提供完整燃料氣體供應系統與廢氣後處理設備。

Skarv Shipping Solutions執行長斯瓦達爾（Jan Oivind Svardal）表示，公司目標在證明歐洲短程航運船隊不僅可更新，也能同時提升氣候友善程度，意味須整合多項先進技術。

他指出，氨被視為未來重要替代燃料之一，而像瓦錫蘭這樣的歐洲企業帶領推動零碳推進技術，正是產業所期待的方向；瓦錫蘭25型氨燃料解決方案在安全、環保與能源效率間，展現出理想平衡。

在整體方案上，瓦錫蘭將提供完整的氨燃料系統組合，包括25型氨燃料引擎、AmmoniaPac 燃料氣體供應系統、氨洩漏抑制系統（WARMS），及專為氨燃料設計的選擇性觸媒還原系統（SCR）。該解決方案以安全性、效率與可靠性為設計核心，若使用永續來源的氨燃料運轉，整體溫室氣體排放量可較同級柴油引擎減少至少九成。

瓦錫蘭日前發布的研究報告《二○五○年航運永續燃料︱成功的三大關鍵要素》指出，僅透過提升燃料效率等既有減碳措施，最多可降低約二成七航運排放，其餘約七成三排放缺口，仍須仰賴氨等永續燃料加以彌補，才能達成國際海事組織所設定的長期目標。

瓦錫蘭海事事業總裁暨集團執行副總裁霍姆（Roger Holm）表示，25型氨燃料引擎與整體解決方案，是多年研究與測試的成果，展現公司致力於航運減碳長期承諾。透過持續精進，引擎本體與相關氨燃料處理系統已在安全性、效率、可靠度與永續性上，達到產業領先水準，為海事產業提供未來解決方案。

瓦錫蘭近期持續取得新訂單，包括為 Allseas打造的專用半潛式重型運輸船（HTV）供應引擎設備，該船同樣具備使用替代永續燃料的準備能力，並採模組化設計，顯示市場對新世代低碳推進技術需求持續升溫。