一瓶礦泉水、一通報案電話 喚醒城市最暖的溫度

【警政時報 江雁武/台中報導】深夜的街頭，寒風陣陣，卻因一場突如其來的跌倒意外，喚醒了城市裡最真摯的溫度。臺中市東區一名64歲陳姓婦人日前深夜外出拜拜返家途中，不慎在建成路與大智路口跌倒。熱心路人見狀立刻上前協助，合力將她攙扶至安全處休息，並遞上礦泉水解渴，同時通報臺中市政府警察局第三分局到場。警方趕抵後，發現婦人雙手明顯腫脹卻未自覺疼痛，進一步關懷後才得知她身患糖尿病等慢性疾病，所幸在警民協力下順利送醫，平安無虞。

東區婦人深夜兩度摔倒，熱心民眾與警方即時伸援。(圖/記者澄石翻攝)

中市警三分局立德派出所長許逸維與警員顏英全當晚巡邏時接獲報案，隨即趕往現場。抵達後，見陳姓婦人坐在騎樓邊，臉部與手腳多處擦傷，手部瘀青腫脹。多位熱心民眾表示，婦人跌倒後一度未能起身，因深夜車流速度快，眾人擔心她再度受傷，便合力將她移往安全處。當員警關心她時，婦人自稱要前往廟裡拜拜，時間卻已是凌晨，語氣略顯混亂，員警懷疑她可能有輕微失智情形。

進一步詢問後得知，陳婦當日下午外出時也曾摔倒一次，但因自覺無礙並未就醫。考量她有糖尿病史且傷勢顯著，許所長立即通報119救護人員到場協助，並聯繫家屬前來照料。救護人員經初步檢傷後，建議送醫進一步檢查，陳婦的姪女趕抵現場，對於熱心民眾與警方的即時援助深表感激，連聲道謝。

中市警三分局立德派出所長許逸維表示，夜間道路視線不佳，加上車速較快，若非熱心民眾與警方及時介入，後果不堪設想。這起事件展現了「警民一心」的守護力量，也提醒社會在面對高齡化趨勢時，更需關懷獨居與失智長者的安全。

警方呼籲，家中若有長輩體力衰退或疑似失智，家屬可考慮安裝緊急求救鈴或定位設備，外出時隨身攜帶身分資訊卡，協助他人辨識與通報。此外，若民眾於街頭發現有長者或民眾需要幫助，請立即撥打110或119通報，讓社區的溫暖在每一次善意的行動中持續延伸。

這一跤，雖讓婦人受了驚，但也喚醒了城市裡的愛與守護——那份不求回報的善意，正是最動人的風景。

