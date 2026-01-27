瓶裝水含微塑膠10萬顆！專家教1招輕鬆除9成微塑膠
飲用水遭受微塑膠汙染問題已成全球關注問題。研究發現，一瓶500毫升瓶裝水可能含有高達10萬顆微塑膠顆粒，甚至自來水也有多國檢測出微塑膠殘留。幸好，研究指出，只要將水煮沸後放涼或過濾，就能去除高達9成的微塑膠顆粒。
一瓶500毫升瓶裝水含10萬顆微塑膠
食安專家楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」指出，研究發現，一瓶500毫升瓶裝水可能含有高達10萬顆微塑膠顆粒，且多為奈米級；而多國的自來水中也已檢測出微塑膠殘留，這促使部分先進國家開始立法監控相關濃度，其中亞洲與非洲地區自來水的微塑膠濃度尤為嚴重，長期恐對健康造成影響。
看更多：水中滿是塑膠微粒！新研究：自來水煮沸加1步驟 減少90％微塑粒喝下肚
喝水喝進微塑膠 入侵體內成健康風險
楊世煒表示，科學已證實，微塑膠顆粒可穿越腸胃道屏障進入血液循環，擴散至全身器官。近期研究更發現，人類的血液、胎盤、母乳、肺部，甚至大腦與精液中都檢測到微塑膠，相關健康風險包括氧化壓力、基因毒性、慢性發炎、細胞壞死與凋亡，可能導致組織受損、纖維化，破壞腸道菌相的穩定，進而干擾免疫與代謝功能，也提高了癌變的風險。
煮沸後放涼或過濾 可去9成微塑膠
面對水中微塑膠的健康風險，楊世煒引用中國廣州醫科大學的研究，提供了一個簡單且高效的自保方法：將飲用水煮沸後放涼或過濾再喝。研究證實，只要將水煮沸後放涼或過濾，最多能去除高達9成的微塑膠顆粒。
看更多：1瓶礦泉水有24萬顆塑膠微粒 男子天天喝礦泉水竟洗腎？醫曝9大洗腎原因
水垢吸附微塑膠沉澱 不易被喝下
楊世煒解釋，這是因為自來水或礦泉水在加熱過程會形成碳酸鈣結晶，也就是常見的白色水垢，這些結晶在沉澱時會將微塑膠顆粒緊緊吸附，一同沉降至鍋底。因此，煮沸過的水，大多數微塑膠也會被鎖在水垢中，即使沒有再經過過濾的程序，微塑膠也不易隨水被喝下。
水質越硬去除微塑膠效果越好
楊世煒補充說明，研究證明，這個方法對於水質硬度（水中的碳酸鈣含量）高的地區效果會更明顯！在軟水可移除25%，硬度80ppm時可以移除34％，硬度180ppm時可移除84%，到了硬度300ppm時甚至可移除90％的微塑膠粒。
看更多：玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
煮沸後再過濾 微塑膠減更多
楊世煒表示，以台灣北部的水質，硬度約100ppm，南部甚至達200ppm以上，這樣的條件反而有利於煮沸後產生更多碳酸鈣結晶，去除微塑膠的效率會更好。此外，若民眾想再進一步提高飲水安全，則可在煮沸後搭配濾水壺或濾網使用，有效阻擋微塑膠進入口中。
醫師點名：瓶裝水更需要注意
看似平凡的「煮開水」習慣，竟然對微塑膠有強大的去除效果！不過，林口長庚毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海表示，以國人的飲水習慣，不論居住地是軟水或硬水，多會先經過煮沸，比較需要注意的是瓶裝水，一般民眾對瓶裝水打開就喝，沒有環境和習慣再進一步煮沸。
毒物專家建議：自備水瓶最安心
且瓶裝水多以塑膠瓶盛裝，若保存的環境條件不當，恐使得水中的微塑膠含量更高。顏宗海強調，相較於市售瓶裝水，反倒是煮沸且過濾過的自來水，會是更好的選擇。他建議民眾可自備飲水瓶，在家裡或辦公室、學校做好飲用水的衛生管理，同時避免喝進微塑膠進入體內。
看更多：開水反覆煮沸會生毒物？自來水含氯會致癌？專家教3招正確煮水
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源．諮詢專家／食安專家楊世煒．顏宗海醫師
更多健康2.0報導
薑茶喝錯沒效！手腳冰冷像冰棒？醫推「乾薑暖宮」強效產熱：比生薑更暖
火鍋良伴！「凍豆腐」DIY超簡單 選對豆腐口感升級 變吸湯海綿
這時間最易血壓高！2招保護心血管 加1動作祛寒又活血
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
強冷空氣＋大雨要來了！3天「先濕後乾」最冷時間曝光
【高沛生／綜合報導】強冷空氣即將報到，氣象專家指出，週二（1/27）起影響臺灣，並可能達到大陸冷氣團等級。受其影響，北部及東北部降雨明顯，局部地區還可能出現大雨，天氣型態將呈現3天「先濕後乾」變化。最冷時間預計落在1/28清晨，桃園以北及宜蘭降溫幅度最顯著，其餘地區則以早晚偏冷為主，民眾需提前留意降雨、低溫以及路況安全。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
急凍變天！東北季風明天南下 最低溫恐探11度
今（26日）環境為偏東南風，水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴。氣象專家吳德榮表示，明天東北季風南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
冷氣團明襲北部濕冷「最低恐11度」 週三晚最冷
今（26）日天氣較穩定，各地感受舒適。但其實這一週會有兩波冷空氣，第一個是週二起冷空氣南下，氣溫下降並伴隨降雨，氣溫大約落在北部15到24度，中南部大約16至26度，溫差大，星期三輻射冷卻清晨可能只剩...華視 ・ 19 小時前 ・ 2則留言
「冷氣團挾雨彈」快殺到！這2天「恐跌破10度」變化一次看
生活中心／周希雯報導全台近期天氣逐漸回暖，多處都是晴到多雲的穩定好天氣。不過氣象署提醒，明（27日）受東北季風增強影響，各地將轉為濕冷的天氣型態，尤其北部、東北部「越晚越涼冷」。氣象粉專「天氣風險」點名「這2天」，中北部、東北部都市地區低溫12至14度，部分地區有機會降到10度以下，「將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。」民視 ・ 10 小時前 ・ 4則留言
把握好天氣！明起冷氣團南下 北台灣轉濕冷恐跌破10°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣今受東南風影響，水氣偏少，各地與澎湖大多是多雲到晴的天氣，僅東半部、恆春半島及金馬有零星短暫雨。氣溫方面，白天感覺溫暖舒適，高溫約23至26°C，清晨低溫落在15至18°C。氣象署提醒，高山夜間及清晨可能出現路面結冰，中南部及馬祖也要留意局部霧或低雲影響能見度，行車與登山活動務必注意安全。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
保暖衣物別收！下週又有2波冷空氣南下 氣象署曝「這天」明顯降溫
即時中心／黃于庭報導把握好天氣！這2天全台溫度回升，不過隨著2波冷空氣接連報到，未來可能又要變天。氣象署預報員鄭傑仁今（25）日表示，週二及週三（27-28）北邊冷空氣南下，伴隨華南雲雨區東移，中部以北會有局部降雨機會；且東北部高溫會剩下不到20度，週三更只有16度左右。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
今舒適明變天！本週「2波冷空氣」南下 最冷時間點曝
今（26日）各地區氣溫概況如下：北部為16至26度、中部16至28度、南部16至28度、東部16至25度。吳德榮表示，最新模擬顯示，明（27日）上午起，東北季風將逐步南下，氣溫開始下降，北部與東部地區雲量增多、降雨機率提高。週三（28日）北部雨後轉多雲，中南部仍為晴時多雲，東...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
越晚越冷！東北季風南下「最冷下探11度」 13縣市防8級陣風
東北季風增強，今日北部與東北部氣溫下降，明日受其影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫雨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
2波冷空氣接力！明起濕冷有感 本週降溫時程曝光
今（26）日臺灣各地及澎湖大多為多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島及金門、馬祖有零星短暫雨；明日東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降；華南雲雨區東移，臺灣中部以北及東北部地區有局部短暫雨，明晚並有局部較大雨勢發生的機率。氣象粉專也示警，明日白天2地區將明顯轉濕。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1則留言
回暖2天！高溫飆27度 這天轉濕涼「2波冷空氣接力」
【緯來新聞網】今（25日）環境轉為東南風，氣溫呈現略微回升趨勢，感受相對前幾天較為舒適，不過入夜後感緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
明東北季風增強 北部轉濕涼低溫15℃愈晚愈冷 周六又一波冷鋒報到
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（27日）東北季風增強影響，連續2天各地有雨轉濕涼，低溫攝氏15度；周四（29日）水氣雖減少，但受輻射冷卻影響，中部以北局部低溫下探11度；預計31日另一波東北季風再增強報到。Yahoo即時新聞 ・ 12 小時前 ・ 15則留言
埃及斑蚊搭車北漂至板橋車站 專家：吸血血源穩定
國家衛生研究院最新監測報告揭露，傳播登革熱的埃及斑蚊已隨交通工具往北擴散，分別於民國111年在新北板橋車站捕獲雄蚊一隻，112年於台中新烏日車站發現雌蚊一隻，113年再於新烏日車站捕獲幼蟲及雄蚊各一隻。這種原本分布最北界僅在台南市新營區的病媒蚊，113年已拓殖至雲林北港鎮，如今更頻繁在北部及中部重要交通樞紐現蹤。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
把握今明兩天好天氣！週二冷氣團南下「先濕冷後乾冷」 最冷時段曝光
今日（1/25）清晨仍然偏冷，不過白天起氣溫回暖，日夜溫差超過10度，迎風面有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有大雨發生機率，氣象署清晨針對基隆市、新北市、宜蘭縣及台東縣發布大雨特報。明日天氣持續回暖，不過週二（1/27）冷氣團南下，同時降雨增多。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
本週2波冷空氣來襲！「最凍時間點」低溫探11度 降雨熱區一次看
又要變天？氣象專家吳德榮在專欄《洩天機教室》中指出，根據昨（25）日20時歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（26）日各地晴時多雲、天氣穩定；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚涼，日夜溫差大。各地區氣溫為北部16至26度、中部16至28度、南部16至28度以及東部16至25度。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
變天了！今全台轉雨「越晚越濕冷」 3地區慎防大雨轟炸
好天氣宣告結束！中央氣象署指出，…民報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
好天氣僅限今日！冷氣團週二報到轉濕冷 週末再一波冷空氣襲台
即時中心／綜合報導中央氣象署指出，今（26）日全台回暖，環境為偏東南風，由於水氣進一步減少，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及恆春半島有些零星短暫雨。清晨低溫普遍約15至18度，局部地區溫度會再低；白天高溫約23至26度，感受溫暖舒適。本週將有兩波冷空氣襲台，全台皆須留意低溫。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言