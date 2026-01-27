瓶裝水含微塑膠10萬顆！專家教1招輕鬆除9成微塑膠

飲用水遭受微塑膠汙染問題已成全球關注問題。研究發現，一瓶500毫升瓶裝水可能含有高達10萬顆微塑膠顆粒，甚至自來水也有多國檢測出微塑膠殘留。幸好，研究指出，只要將水煮沸後放涼或過濾，就能去除高達9成的微塑膠顆粒。

一瓶500毫升瓶裝水含10萬顆微塑膠

食安專家楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」指出，研究發現，一瓶500毫升瓶裝水可能含有高達10萬顆微塑膠顆粒，且多為奈米級；而多國的自來水中也已檢測出微塑膠殘留，這促使部分先進國家開始立法監控相關濃度，其中亞洲與非洲地區自來水的微塑膠濃度尤為嚴重，長期恐對健康造成影響。

廣告 廣告

看更多：水中滿是塑膠微粒！新研究：自來水煮沸加1步驟 減少90％微塑粒喝下肚

喝水喝進微塑膠 入侵體內成健康風險

楊世煒表示，科學已證實，微塑膠顆粒可穿越腸胃道屏障進入血液循環，擴散至全身器官。近期研究更發現，人類的血液、胎盤、母乳、肺部，甚至大腦與精液中都檢測到微塑膠，相關健康風險包括氧化壓力、基因毒性、慢性發炎、細胞壞死與凋亡，可能導致組織受損、纖維化，破壞腸道菌相的穩定，進而干擾免疫與代謝功能，也提高了癌變的風險。

煮沸後放涼或過濾 可去9成微塑膠

面對水中微塑膠的健康風險，楊世煒引用中國廣州醫科大學的研究，提供了一個簡單且高效的自保方法：將飲用水煮沸後放涼或過濾再喝。研究證實，只要將水煮沸後放涼或過濾，最多能去除高達9成的微塑膠顆粒。

看更多：1瓶礦泉水有24萬顆塑膠微粒 男子天天喝礦泉水竟洗腎？醫曝9大洗腎原因

水垢吸附微塑膠沉澱 不易被喝下

楊世煒解釋，這是因為自來水或礦泉水在加熱過程會形成碳酸鈣結晶，也就是常見的白色水垢，這些結晶在沉澱時會將微塑膠顆粒緊緊吸附，一同沉降至鍋底。因此，煮沸過的水，大多數微塑膠也會被鎖在水垢中，即使沒有再經過過濾的程序，微塑膠也不易隨水被喝下。

水質越硬去除微塑膠效果越好

楊世煒補充說明，研究證明，這個方法對於水質硬度（水中的碳酸鈣含量）高的地區效果會更明顯！在軟水可移除25%，硬度80ppm時可以移除34％，硬度180ppm時可移除84%，到了硬度300ppm時甚至可移除90％的微塑膠粒。

看更多：玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它

煮沸後再過濾 微塑膠減更多

楊世煒表示，以台灣北部的水質，硬度約100ppm，南部甚至達200ppm以上，這樣的條件反而有利於煮沸後產生更多碳酸鈣結晶，去除微塑膠的效率會更好。此外，若民眾想再進一步提高飲水安全，則可在煮沸後搭配濾水壺或濾網使用，有效阻擋微塑膠進入口中。

醫師點名：瓶裝水更需要注意

看似平凡的「煮開水」習慣，竟然對微塑膠有強大的去除效果！不過，林口長庚毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海表示，以國人的飲水習慣，不論居住地是軟水或硬水，多會先經過煮沸，比較需要注意的是瓶裝水，一般民眾對瓶裝水打開就喝，沒有環境和習慣再進一步煮沸。

毒物專家建議：自備水瓶最安心

且瓶裝水多以塑膠瓶盛裝，若保存的環境條件不當，恐使得水中的微塑膠含量更高。顏宗海強調，相較於市售瓶裝水，反倒是煮沸且過濾過的自來水，會是更好的選擇。他建議民眾可自備飲水瓶，在家裡或辦公室、學校做好飲用水的衛生管理，同時避免喝進微塑膠進入體內。

看更多：開水反覆煮沸會生毒物？自來水含氯會致癌？專家教3招正確煮水

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／食安專家楊世煒．顏宗海醫師

更多健康2.0報導

薑茶喝錯沒效！手腳冰冷像冰棒？醫推「乾薑暖宮」強效產熱：比生薑更暖

火鍋良伴！「凍豆腐」DIY超簡單 選對豆腐口感升級 變吸湯海綿

這時間最易血壓高！2招保護心血管 加1動作祛寒又活血



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章