瓶賞—蘊古成今中華花藝特展登場，即日起至14日於文觀處展覽館展出。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】「瓶賞—蘊古成今之中華花藝特展」以「瓶賞」為主題，並延伸出「古賞、詩賞、器賞」三大展示主題，今(6)日於雲林縣政府文化觀光處展覽館盛大開幕，展出內容融合花藝、文學與美學，吸引眾多愛好藝術民眾前往欣賞。縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立法委員張嘉郡、縣政總顧問張清良、文化觀光處長陳璧君、工策會總幹事張耀文及許多藝文界代表等嘉賓共襄盛舉，場面雅致溫馨。

瓶賞—蘊古成今中華花藝特展登場，即日起至14日於文觀處展覽館展出。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善表示，非常開心能參與此次花藝特展，本次作品集結眾多創作者心思巧藝，廖敦如老師將展覽主題訂為「瓶賞」，更凸顯花與器交融的意境之美。每件作品都展現創作者對花材與空間的巧妙運用，不僅讓人賞心悅目，也呼應年節將至的喜氣氛圍，令人心情愉悅、心花怒放。

廣告 廣告

瓶賞—蘊古成今中華花藝特展登場，即日起至14日於文觀處展覽館展出。（圖／記者洪佳伶攝）

張縣長特別感謝廖敦如老師帶領雲林縣多位優秀的花藝創作者，以巧手妝點生活、點亮空間，讓美感更貼近大家的日常。她說，本次展覽自即日起至14日於文觀處展覽館展出，誠摯邀請大家呼朋引伴前來，共同感受花藝之美。

文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣中華花藝協會自今年3月成立後，首場大型展覽便選擇在縣府文觀處登場，別具意義。本次展覽在廖敦如理事長帶領下，取材自歷代圖鑑中的經典瓶花，結合文學與東方美學，呈現古今交融的花藝精神。此次共有22位花藝教授指導、45位花藝老師參與，並因應花期分兩梯次展出，作品風格多元且富詩意。這不僅是一場花藝展，更象徵藝術走入生活，期待未來每年都能持續在文觀處展出，讓藝術在雲林持續盛放。

瓶賞—蘊古成今中華花藝特展登場，即日起至14日於文觀處展覽館展出。（圖／記者洪佳伶攝）

立法委員張嘉郡表示，很榮幸出席本次特展，開幕活動結合花藝、舞蹈與音樂，呈現豐富而多層次的藝術體驗，吸引許多熱愛藝術的朋友參與，也展現雲林在文化藝術上的累積與成果，她期盼未來能持續與縣府一起推動雲林文化藝術發展。

瓶賞—蘊古成今中華花藝特展登場，即日起至14日於文觀處展覽館展出。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林縣中華花藝協會理事長廖敦如表示，本次策展以「瓶賞」為主題，並延伸出「古賞、詩賞、器賞」三大展示主題，每件作品背後都有深厚的文化意涵。誠摯邀請喜愛花藝的朋友前來欣賞，現場亦備有專業導覽人員，協助大家深入了解作品特色。此外，為讓花藝更貼近生活，協會將於12月13日舉辦年花體驗活動，歡迎有興趣的民眾至文觀處一樓現場報名，共同感受花藝之美。

瓶賞—蘊古成今中華花藝特展登場，即日起至14日於文觀處展覽館展出。（圖／記者洪佳伶攝）

瓶賞—蘊古成今中華花藝特展登場，即日起至14日於文觀處展覽館展出。（圖／記者洪佳伶攝）